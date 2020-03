На знак протесту. Біллі Айліш роздяглася перед фанатами на концерті

Під час концерту американської співачки Біллі Айліш на екрані з’явилося відео з артисткою, яка роздягається в кадрі до білизни.

Ролик супроводжував монолог Айліш, яка виступила проти бодішеймінгу.

Читайте: Brit Awards 2020: Біллі Айліш вперше наживо заспівала трек No time to die

– У вас є своя думка. Про мою думку, про мою музику, про мій одяг, про моє тіло. Ви хочете, щоб я була худіше? Слабкіше? М’якше? Вище? Хочете, щоб я була тихою? Хочете побачити мої груди, живіт, стегна? Побачити тіло, з яким я народилася – хіба не цього ви хотіли? Якщо я ношу той одяг, в якому мені комфортно, то я не жінка. Якщо роздягаюся, то я – повія. Хоча ви ніколи не бачили мого тіла, ви засуджуєте і засуджуєте мене за моє тіло. Чому? – заявила Біллі Айліш.

anyways “goo video” exceeded all my expectations pic.twitter.com/ndlzYCqigu

— emily (@eilishilomilo) March 10, 2020