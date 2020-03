On Fire В огне

I’m a human not a stone

I can make a change and go

Wherever I want to. Я людина, а не камінь

Я можу внести зміни і піти

Скрізь, де я хочу.

The heat is getting higher

I feel that I’m on fire

The World is my desire

I feel that I’m on fire Спека стає все вищою

Я відчуваю, що я в вогні

Світ – це моє бажання

Я відчуваю, що я в вогні

They told me maybe I’m too old.

But there’s fire in my soul. Вони сказали мені, може бути, я занадто старий.

Але в моїй душі вогонь.

The heat is getting higher

I feel that I’m on fire

The World is my desire

I feel that I’m on fire Спека стає все вищою

Я відчуваю, що я в вогні

Світ – це моє бажання

Я відчуваю, що я в вогні

There’s no doubt I’m strong enough

To reach the state I’ve dreamed of.

It’s gonna happen. Там немає сумнівів, що я досить сильний

Щоб досягти стану, про який я мріяв.

Це станеться

And I will do what I can

Just to be a better man. І я зроблю те, що можу

Просто, щоб бути кращою людиною

The heat is getting higher

I feel that I’m on fire

The World is my desire

I feel that I’m on fire Спека стає все вищою

Я відчуваю, що я в вогні

Світ – це моє бажання

Я відчуваю, що я в вогні

Can’t believe it took so long

To take action and move on.

No one can stop me. Не можу повірити, що це зайняло так багато часу

Вжити заходів і рухатися далі.

Ніхто не може зупинити мене.

Through the clouds there comes the sun.

And I’m ready for some fun. Крізь хмари настає сонце.

І я готовий повеселитися.