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Факти / Шоу-бізнес / Музика

On Fire: про що співатимуть представники Литви The Roop на Євробаченні

З 12 по 16 травня в Нідерландах пройде 65-й ювілейний конкурс пісні Євробачення.

Литву на пісенному конкурсі представить поп-рок-група з Вільнюса The Roop з піснею On Fire.

У фіналі литовського нацвідбору в 2020 році група отримала найвищі бали від суддів і глядачів.

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Факти ICTV дізналися, про що співає гурт The Roop в пісні On Fire.

On Fire В огне
I’m a human not a stone
I can make a change and go
Wherever I want to.		 Я людина, а не камінь
Я можу внести зміни і піти
Скрізь, де я хочу.
The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire		 Спека стає все вищою
Я відчуваю, що я в вогні
Світ – це моє бажання
Я відчуваю, що я в вогні
They told me maybe I’m too old.
But there’s fire in my soul.		 Вони сказали мені, може бути, я занадто старий.
Але в моїй душі вогонь.
The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire		 Спека стає все вищою
Я відчуваю, що я в вогні
Світ – це моє бажання
Я відчуваю, що я в вогні
There’s no doubt I’m strong enough
To reach the state I’ve dreamed of.
It’s gonna happen.		 Там немає сумнівів, що я досить сильний
Щоб досягти стану, про який я мріяв.
Це станеться
And I will do what I can
Just to be a better man.		 І я зроблю те, що можу
Просто, щоб бути кращою людиною
The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire		 Спека стає все вищою
Я відчуваю, що я в вогні
Світ – це моє бажання
Я відчуваю, що я в вогні
Can’t believe it took so long
To take action and move on.
No one can stop me.		 Не можу повірити, що це зайняло так багато часу
Вжити заходів і рухатися далі.
Ніхто не може зупинити мене.
Through the clouds there comes the sun.
And I’m ready for some fun.		 Крізь хмари настає сонце.
І я готовий повеселитися.
The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire		 Спека стає все вищою
Я відчуваю, що я в вогні
Світ – це моє бажання
Я відчуваю, що я в вогні

До речі, 22 лютого завершився національний відбір, за підсумками якого стало відомо, хто поїде на Євробачення 2020 від України.

Фото: theroopband

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