З 12 по 16 травня в Нідерландах пройде 65-й ювілейний конкурс пісні Євробачення.
Литву на пісенному конкурсі представить поп-рок-група з Вільнюса The Roop з піснею On Fire.
У фіналі литовського нацвідбору в 2020 році група отримала найвищі бали від суддів і глядачів.
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Факти ICTV дізналися, про що співає гурт The Roop в пісні On Fire.
|On Fire
|В огне
|I’m a human not a stone
I can make a change and go
Wherever I want to.
|Я людина, а не камінь
Я можу внести зміни і піти
Скрізь, де я хочу.
|The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire
|Спека стає все вищою
Я відчуваю, що я в вогні
Світ – це моє бажання
Я відчуваю, що я в вогні
|They told me maybe I’m too old.
But there’s fire in my soul.
|Вони сказали мені, може бути, я занадто старий.
Але в моїй душі вогонь.
|The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire
|Спека стає все вищою
Я відчуваю, що я в вогні
Світ – це моє бажання
Я відчуваю, що я в вогні
|There’s no doubt I’m strong enough
To reach the state I’ve dreamed of.
It’s gonna happen.
|Там немає сумнівів, що я досить сильний
Щоб досягти стану, про який я мріяв.
Це станеться
|And I will do what I can
Just to be a better man.
|І я зроблю те, що можу
Просто, щоб бути кращою людиною
|The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire
|Спека стає все вищою
Я відчуваю, що я в вогні
Світ – це моє бажання
Я відчуваю, що я в вогні
|Can’t believe it took so long
To take action and move on.
No one can stop me.
|Не можу повірити, що це зайняло так багато часу
Вжити заходів і рухатися далі.
Ніхто не може зупинити мене.
|Through the clouds there comes the sun.
And I’m ready for some fun.
|Крізь хмари настає сонце.
І я готовий повеселитися.
|The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire
|Спека стає все вищою
Я відчуваю, що я в вогні
Світ – це моє бажання
Я відчуваю, що я в вогні
До речі, 22 лютого завершився національний відбір, за підсумками якого стало відомо, хто поїде на Євробачення 2020 від України.
Фото: theroopband