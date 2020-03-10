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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Ordinary Man: Оззі Осборн та Елтон Джон презентували спільний кліп

Британський рок-музикант Оззі Осборн презентував нову роботу  кліп на сингл Ordinary Man, записаний спільно зі співаком Елтоном Джоном.

Крім того, у запису також взяв участь Slash.

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У кліпі, знятому в рідному місті співака, Бірмінгемі, Англія, Оззі дивиться фільм про своє життя в кінотеатрі. Зображення переміщаються у хронологічному порядку – від його дитинства до перших днів Black Sabbath і до його сольної кар’єри, від сімейного життя з дружиною Шарон і його дітьми до сімейного перебування в реаліті-шоу The Osbournes і його недавніх живих виступів. Відео також зачіпає більш темні моменти, зокрема його арешт у 1984 році та смерть Ренді Роудс.

Нагадаємо, Оззі Осборн скасував світове турне в 2019 році через травму, отриману вдома.

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