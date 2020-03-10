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Время и Стекло випустили кліп на пісню Навсегда Никогда

10 березня українська поп-гурт Время и Стекло презентувала кліп на пісню Навсегда/Никогда.

Кліп з’явився на офіційному акаунті групи і вже починає збирати перегляди.

Пісня Навсегда/Никогда увійшла в Альбом VISLOVO.

Читайте: Я бы летала: Ані Лорак в бікіні презентувала новий кліп

Для групи кліп зняли українські режисери Максим Шелковников і Денис Маноха.

Автором музики до пісні стали Олексій Потапенко і Олексій Завгородній.

До слова, гурт Mozgi випустив кліп на пісню Девчонка.

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