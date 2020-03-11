Дебати, коронавірус та марнотратство: Олена Фроляк відверто про роботу та родину

Ведуча Фактів ICTV Олена Фроляк розповіла, що досі не може відмовитися у буденному житті від гуцульських слів.

Також вона додала, що не розуміє жінок, які витрачають забагато грошей на одяг та взуття.

До слова, ведуча Фактів ICTV працює зі своїм чоловіком на одному телеканалі, проте вона зазначає, що це ніяк не позначається на стосунках у родині.

– Ми на роботі майже не бачимося. Лише інколи з’являється можливість пообідати разом, – заявила Олена Фроляк.

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Також ведуча поділилася сімейною традицією: кожної п’ятниці вони збираються на пікнік.

Щодо коронавірусу, про який тільки і говорять всюди, то Олена впевнена, що журналісти не повинні сіяти паніку.

Раніше Факти ICTV писали, що телеведуча програми Факти на каналі ICTV Інна Шевченко анонсувала своє заміжжя.