У матеріалах кримінальної справи голлівудського продюсера Харві Вайнштейна був лист, де він погрожує актрисі Дженніфер Еністон.

Переписка, що потрапила до багатьох ЗМІ, датується 31 жовтня 2017 року.

Помічник продюсера нібито відправив йому лист з інформацією про журнал National Enquirer, де планували розповісти про “можливі домагання” Харві Вайнштейна до Дженніфер Еністон.

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-Не знаю, чи бачив ти Дженніфер Еністон, – написав помічник. –Джен Еністон повинна бути вбита, – відповів Вайнштейн через 45 хвилин.

Помічник актриси Дженіфер Еністон встигла прокоментувати інформацію стосовно погроз.

Вона заявила, що Харві Вайнштейн жодного разу не підходив до Еністон настільки близько, щоб домагатись її.

– Джен ніколи не залишалася з ним наодинці. Ми нічого не бачили і не чули про цей електронний лист, тому тут немає що коментувати, – додала представник актриси.

Також в мережі з’явилися тексти листів Вайнштейна до Майкла Блумберга та Джеффа Безоса. Однак вони залишилися без відповіді.

Секс-скандал із Харві Вайнштейном триває з 2017 року, і за цей час у домаганнях з боку продюсера зізналися понад сто жінок.

Нещодавно американський суд присяжних визнав Харві Вайнштейна винним у сексуальному насильстві та зґвалтуванні і відправив його за ґрати.