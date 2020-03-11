ICTV Ukraine отримав ліцензію і 16 березня з’явиться в ефірі

Телеканал ICTV Ukraine отримав ліцензію і вже 16 березня з’явиться в ефірі у вільному доступі для всіх, хто стежить за новинами і хотів би отримувати якісну інформацію про нашу країну.

– Ми вважаємо запуск такого каналу прекрасним прикладом партнерства небайдужих людей, бізнесу і влади. Тому що почалося все зі звернення президента до нас, представників медіаіндустрії. Водночас ми давно обговорювали, що наші громадяни за кордоном повинні мати можливість бачити, що відбувається в Україні і чути рідну мову, де б вони не були. Тому сподіваюся, що наша співпраця з владою призведе до того, що ICTV Ukraine будуть дивитися не тільки в Криму і на тимчасово окупованих наших землях, не тільки українці в Росії, але й у всьому світі, – зазначив Олександр Богуцький, президент StarLightMedia.

Трансляція здійснюватиметься переважно на базі телеканалу ICTV та його інформаційних продуктів і включатиме розважальні продукти Нового каналу та СТБ.

Дивіться: Дизель шоу, Холостяк та Спіймати Кайдаша: ICTV, СТБ і Новий підкорюють нові вершини

Сітка нового міжнародного каналу не дублюватиме сітку закодованих мовників повністю, а включатиме ті телевізійні продукти, мовлення яких у відкритому доступі буде погоджено з правовласниками контенту.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом українських медіагруп, щоб обговорити проблеми, які виникли після початку кодування супутникового сигналу.

Вони домовилися до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян.