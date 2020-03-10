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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Може створити там парк L’єto? Джаред Лето піднявся на Рибальський міст у Києві

Актор і соліст групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето опублікував відео, яке він зняв, піднімаючись на Рибальський міст у Києві.

Поки артист піднімався на міст, то він розповідав історію його будівництва. Після він рухається мостом і піднімається на один з його пілонів, висота якого близько 40 метрів.

В описі до ролика Лето зізнався в коханні до київських мостів, а також запропонував українським чиновникам зробити парк на місці Рибальського.

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– Одна з моїх улюблених речей у поїздці до Києва — всі ті мости, на які я можу піднятися. Я чув, що вони закривають цей іржавий старий міст, над яким вони працюють вже 20 років. Це класне місце, і багато людей люблять проводити там час, вони могли б перетворити його в парк? Парк L’єto звучить непогано, – написав Джаред Лето.

Раніше Факти ICTV писали, що  в одному із закладів Києва був помічений лідер Rammstein і Lindemann Тілль Ліндеманн.

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