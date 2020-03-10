Може створити там парк L’єto? Джаред Лето піднявся на Рибальський міст у Києві

Актор і соліст групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето опублікував відео, яке він зняв, піднімаючись на Рибальський міст у Києві.
Поки артист піднімався на міст, то він розповідав історію його будівництва. Після він рухається мостом і піднімається на один з його пілонів, висота якого близько 40 метрів.
В описі до ролика Лето зізнався в коханні до київських мостів, а також запропонував українським чиновникам зробити парк на місці Рибальського.
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– Одна з моїх улюблених речей у поїздці до Києва — всі ті мости, на які я можу піднятися. Я чув, що вони закривають цей іржавий старий міст, над яким вони працюють вже 20 років. Це класне місце, і багато людей люблять проводити там час, вони могли б перетворити його в парк? Парк L’єto звучить непогано, – написав Джаред Лето.
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One of my favorite things about going to Kyiv is all the bridges I get to climb. I heard they’re shutting down this rusty old bridge they’ve been working on for 20 years…it’s kind of a cool place and a lot of people like to spend time there, maybe they could make it into a park? Park L’єto has a nice ring to it
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