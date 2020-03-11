Спецслужби чи божевільний фанат: хто вбив Джона Леннона

Майже всі хіти Beatles – авторства Пола Маккартні і Джона Леннона. Вони вдвох були потужним двигуном, який запустив геніальну музичну машину.

Найвідоміша вулиця Ліверпуля – Пенілейн, оспівана Макартні в однойменній композиції. Біля тамтешнього собору Джон Леннон оголосив друзям, що група зватиметься Beatles. Саме Джон Леннон першим відчув, що це може бути не лише музика, а ідеологія.

В якийсь момент бітли стали релігією, яка швидко охопила і Сполучені Штати. Америка, якій були потрібні нові ідеали, отримала їх у молодих та нефальшивих бітлах. Невдовзі після смерті Кеннеді, починається нова воєнна кампанія у В’єтнамі, на яку Леннон відповідає протестом у піснях.

Imagine стане не лише гімном пацифізму, а й однією з найпопулярніших пісень всіх часів та народів. Композиція і досі входить до десятки найкращих світових хітів.

У 1966-му році Леннон зустрів японку Йоко Оно, і побачив у ній такого ж бунтаря, як і він, заради неї розлучився з дружиною. Разом вони переїхали до Америки. Свій медовий місяць показово провели у ліжку – під прицілами телекамер. Тоді і з’явився слоган: займатися коханням, а не війною – фактично це був гімн пацифізму.

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1969 рік. Концерт бітлів на даху фірми Apple став останнім. Група розпалася, серед причин – розбіжності між Маккартні та Ленноном. Останній стане активістом і вийде далеко за межі простої музики. У ФБР почали збирати дос’є на Джона Леннона. У 70-х американська влада навіть зробила його на певний час нев’їздним до Сполучених Штатів.

У США Леннон випустив кілька альбомів, останній Double fantasy став досить популярним. У 1980-му він жив в апартаментах в будинку Дакота на Манхетені. 8 грудня все було як зазвичай – перед поїздкою на студію звукозапису зустрівся з фанатами. Серед тих, кому він дав автограф, був майбутній вбивця – 25-річний Марк Чепмен. Музикант підписав йому екземпляр платівки Double fantasy. З часом її продали за понад мільйон доларів.

О 22:30 Джон разом з Йоко поверталися додому після запису. Автівка могла заїхати на подвір’я житлового комплексу, що знаходилося під охороною. Музикант був би недосяжним для кілера, але він зупинився, щоб поспілкуватися з фанатами. Опісля пішов до входу, де в нього були випущені п’ять пострілів, чотири з яких потрапили йому у спину.

Вбивця – Марк Чепмен – нікуди не тікав та, чекаючи на приїзд поліції, читав роман Селінджера Над прірвою у житі. Коли його запитали, чи зрозумів він, що накоїв, той спокійно відповів: я щойно вбив Джона Леннона.

Чемпен був фанатом Beatles з 10 років, але пізніше вдарився у релігію. Ще у 60-тих Леннон обурив чимало консервативних американців та британців своїми поглядами на релігію та Бога. Леннон сказав, що група тепер більше ніж Ісус Христос. В Штатах почали палити платівки Beatles.

За іншою версією, таким чином Чемпен вирішив прославитись. Вбивство готував заздалегідь. Купив револьвер і спеціальні експансивні, розривні кулі.

У Леннона фактично не було шансів на порятунок. Він втратив дуже багато крові. Хоча поліція прибула дуже швидко і вже за 5 хвилин доправила його до лікарні. Медики 20 хвилин намагалися реанімувати музиканта, але врятувати його не вдалося. Коли хірург вийшов сказати, що Леннона більше немає – у лікарні звучала відома пісня Beatles – All my loving.

Чи був психічно здоровим вбивця? З приводу цього було чимало суперечок та дискусій. Чепмен відбуває довічне покарання і раз на два роки подає клопотання про помилування. Наступне буде у серпні 2020-го. Можливо, його просто підвели, як кажуть, в темну. Адже усунення лідера думок зі світу шоу-бізнесу – не така вже і рідкість.

У 1981-му році від онкології помер Боб Марлі – співак та автор пісень у стилі регі, який відстоював права темношкірих американців. Начебто, за кілька років до смерті, також невідомий фанат подарував йому кеди, у яких була маленька голка із отрутою. Хоча, це – на рівні версій.

Вдова Джона Леннона Йоко Оно після вбивства чоловіка попросила прихильників музиканта зібратися у Центральному парку Нью-Йорка. Понад 200 тис. людей пом’янули пам’ять музиканта 10 хвилинами мовчання.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у квартирі Джона Леннона знайшли три трупи.