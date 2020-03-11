Учасник гурту Little Big, яка представлятиме РФ на Євробачення 2020, Антон Ліссов одружився на фотографу Анжеліці Івановій.

Весілля пройшло у Санкт-Петербурзі. Після розпису в Палаці одруження, пара вирушила в ресторан.

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– Ніколи не думала, що весілля може пройти так легко та природно! Багато в чому це заслуга тих, хто був з нами у цей день! Стоячи там, посеред великого залу, тримаючись за кохану лапу, я по-справжньому видихнула. Перший раз після офіційного заходу, до мене повернулося відчуття дитячого свята, коли хочеться збиратися так ще та ще !, – розповіла наречена.