Учасник гурту Little Big, яка представлятиме РФ на Євробачення 2020, Антон Ліссов одружився на фотографу Анжеліці Івановій.
Весілля пройшло у Санкт-Петербурзі. Після розпису в Палаці одруження, пара вирушила в ресторан.
Читайте: Skibidi і не тільки – топ-5 хітів Little Big
– Ніколи не думала, що весілля може пройти так легко та природно! Багато в чому це заслуга тих, хто був з нами у цей день! Стоячи там, посеред великого залу, тримаючись за кохану лапу, я по-справжньому видихнула. Перший раз після офіційного заходу, до мене повернулося відчуття дитячого свята, коли хочеться збиратися так ще та ще !, – розповіла наречена.
-
Учасник гурту Little Big одружився: як пройшло весілля та перші фото / 5 фотографий
Нагадаємо, про те, що Little Big виступлять на Євробачення 2020 стало відомо в ефірі одного з російських телеканалів. Конкурсну пісню представлять до 12 березня.
Фото: vankou, angeliquuu, lissoffТеги: Little BigЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
-