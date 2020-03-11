PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Учасник гурту Little Big одружився: як пройшло весілля та перші фото

Учасник гурту Little Big, яка представлятиме РФ на Євробачення 2020, Антон Ліссов одружився на фотографу Анжеліці Івановій.

Весілля пройшло у Санкт-Петербурзі. Після розпису в Палаці одруження, пара вирушила в ресторан.

Читайте: Skibidi і не тільки – топ-5 хітів Little Big

– Ніколи не думала, що весілля може пройти так легко та природно! Багато в чому це заслуга тих, хто був з нами у цей день! Стоячи там, посеред великого залу, тримаючись за кохану лапу, я по-справжньому видихнула. Перший раз після офіційного заходу, до мене повернулося відчуття дитячого свята, коли хочеться збиратися так ще та ще !, – розповіла наречена.

  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
Учасник гурту Little Big одружився: як пройшло весілля та перші фото / 5 фотографий

Нагадаємо, про те, що Little Big виступлять на Євробачення 2020 стало відомо в ефірі одного з російських телеканалів. Конкурсну пісню представлять до 12 березня.

Фото: vankou, angeliquuu, lissoff

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка