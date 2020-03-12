Українські виконавці постійно радують слухачів стильними, потужними й ліричними композиціями.

Факти ICTV підготували хіт-парад української музики 2020 року. Ми обрали найкращі пісні, які сьогодні звучать на радіо, набирають мільйони переглядів на YouTube і підкорюють українські чарти.

10. NK – Обіцяю

Ніжна і зворушлива пісня Насті Каменських, що присвячена коханому чоловікові Потапу, уже багато місяців не сходить із перших рядків українських хіт-парадів. Композиція Обіцяю номінована на Національну музичну премію YUNA в категорії Найкраща пісня.

У кліпі NK приміряла одразу дев’ять образів, що зображені на полотнах відомих художників: Мона Ліза, Фріда Кало, Олімпія з картини Мане, богиня Венера з картини Боттічеллі.

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9. Время и Стекло – Дим

Перша українська пісня Время и Стекло Дим стала абсолютним хітом, який із захопленням прийняли фанати гурту не тільки в Україні, а й за її межами. Тільки послухайте, як чуттєво може звучати українська музика.

Кліп став рекордсменом на YouTube і зараз наближається до позначки в 50 млн переглядів. Він знятий у дусі мінімалізму: красива Надя Дорофеєва, яка танцює, Позитив, чорний фон і дим.

8. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Весь світ

Рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ став популярним після участі у вокальному шоу Х-фактор. У 2019 році музиканти презентували пісню і кліп Весь світ із п’ятого студійного альбому Мільярди. Автором композиції став фронтмен гурту Сергій Танчинець.

Кліп знімали у Львівському національному академічному театрі опери та балету. У зйомках взяли участь 33 музиканти.

7. Randevu – Гуцулка Ксеня

Відома українська пісня Гуцулка Ксеня авторства Ярослава Барнича отримала нове звучання у виконанні львівського гурту Randevu. Чоловіче багатоголосся дійсно зачаровує, як і краєвиди Карпат, де знімався кліп.

6. Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

Дует Alyosha & Vlad Darwin, що сім років тому підкорив українських меломанів хітом Ти найкраща, після довгої паузи презентував нову пісню. Пірнай – це справжня музична сповідь.

Любов – це не швидкоплинна пристрасть, а довгий і тернистий шлях, на якому партнерам усе ж важливо навчитися захоплюватися один одним навіть у найскладніші моменти… Alyosha не просто талановито передала суть композиції, але й наповнила її фарбами власних переживань, – прокоментував нову роботу Vlad Darwin.

5. MELOVIN – Вітрила

Спочатку пісня Вітрила була виконана MELOVIN англійською мовою і увійшла до альбому Octopus. Згодом співак записав українську версію композиції спеціально для серіалу Новенька.

Новий хіт одразу підкорив українських слухачів. Рідною мовою він звучить ще більш проникливо й лірично.

4. MONATIK – Сильно

MONATIK присвятив ліричну композицію Сильно своїй дружині Ірині Демічевій. Співак вирішив передати магію почуттів, коли чоловікові мариться, що зустріч із коханою – це всього лише барвистий сон.

Іноді, коли сильно любиш, здається, що потрапив у сон, настільки красивий, що прокинутися страшно… Як же прекрасно, навіть прокинувшись, зрозуміти, що сон був лише злегка гіперболізованим своїми барвами і відсутністю гравітації, а все інше відбувається наяву. Ця робота саме про це відчуття. Падіння вгору. Падіння в космос, ім’я якому – любов, – зазначив MONATIK.

Кліп на пісню Сильно одразу після виходу потрапив у тренди YouTube і набрав кілька мільйонів переглядів.

3. KAZKA – Палала

Неможливо уявити українську музику 2020 року без KAZKA. Цього разу фронтвумен гурту Олександра Зарицька заспівала про перше кохання і пристрасть, у які хочеться зануритися до останку, яким неможливо опиратися.

Режисером відвертого кліпу став найвідоміший український кліпмейкер Алан Бадоєв.

Наша перша і, сподіваємося, не остання робота з Аланом Бадоєвим. Алане, ти – любов. І наш найвідвертіший кліп, – написали музиканти KAZKA на своїй сторінці в Facebook.

2. Один в каное – У мене немає дому

Глибокий філософський зміст, прихований символізм і чарівний вокал Ірини Швайдак – це те, завдяки чому пісню гурту Один в каное У мене немає дому не можна забути, хоча б раз почувши.

Суть пісні і кліпу можна зрозуміти по-різному. На нашу думку, ідея полягає в тому, що в кожної людини є своє місце і призначення в цьому світі.

Хлопчик через непорозуміння з батьками вирішує піти з дому. Дорогою він зустрічає своїх уявних друзів, з якими мандрує фантастичними місцями. Та виявляється, що навіть в уявних друзів є свій дім, куди їм час повертатись. Врешті-решт подорож знову приводить хлопчика до знайомого дому, – розповіла Ірина Швайдак про ідею кліпу.

1. Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна

Тіна Кароль і Юлія Саніна випустили спільний трек Вільна, автором якого стала найвідоміша українська реперка alyona alyona. Це робота в новому для обох співачок стилі. Композиція не схожа ні на творчість THE HARDKISS, ні на творчість Тіни Кароль.

У кожній ноті пісні відчувається сила жіночого духу. В одному з інтерв’ю Тіна Кароль назвала спільну композицію своєрідним жіночим маніфестом, жіночою мантрою.

Наші виконавці завжди створювали якісну музику. Раніше Факти ICTV публікували добірку кращих українських хітів 90-х.