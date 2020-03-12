Українські виконавці постійно радують слухачів стильними, потужними й ліричними композиціями.
Факти ICTV підготували хіт-парад української музики 2020 року. Ми обрали найкращі пісні, які сьогодні звучать на радіо, набирають мільйони переглядів на YouTube і підкорюють українські чарти.
10. NK – Обіцяю
Ніжна і зворушлива пісня Насті Каменських, що присвячена коханому чоловікові Потапу, уже багато місяців не сходить із перших рядків українських хіт-парадів. Композиція Обіцяю номінована на Національну музичну премію YUNA в категорії Найкраща пісня.
У кліпі NK приміряла одразу дев’ять образів, що зображені на полотнах відомих художників: Мона Ліза, Фріда Кало, Олімпія з картини Мане, богиня Венера з картини Боттічеллі.
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9. Время и Стекло – Дим
Перша українська пісня Время и Стекло Дим стала абсолютним хітом, який із захопленням прийняли фанати гурту не тільки в Україні, а й за її межами. Тільки послухайте, як чуттєво може звучати українська музика.
Кліп став рекордсменом на YouTube і зараз наближається до позначки в 50 млн переглядів. Він знятий у дусі мінімалізму: красива Надя Дорофеєва, яка танцює, Позитив, чорний фон і дим.
8. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Весь світ
Рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ став популярним після участі у вокальному шоу Х-фактор. У 2019 році музиканти презентували пісню і кліп Весь світ із п’ятого студійного альбому Мільярди. Автором композиції став фронтмен гурту Сергій Танчинець.
Кліп знімали у Львівському національному академічному театрі опери та балету. У зйомках взяли участь 33 музиканти.
7. Randevu – Гуцулка Ксеня
Відома українська пісня Гуцулка Ксеня авторства Ярослава Барнича отримала нове звучання у виконанні львівського гурту Randevu. Чоловіче багатоголосся дійсно зачаровує, як і краєвиди Карпат, де знімався кліп.
6. Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай
Дует Alyosha & Vlad Darwin, що сім років тому підкорив українських меломанів хітом Ти найкраща, після довгої паузи презентував нову пісню. Пірнай – це справжня музична сповідь.
Любов – це не швидкоплинна пристрасть, а довгий і тернистий шлях, на якому партнерам усе ж важливо навчитися захоплюватися один одним навіть у найскладніші моменти… Alyosha не просто талановито передала суть композиції, але й наповнила її фарбами власних переживань, – прокоментував нову роботу Vlad Darwin.
5. MELOVIN – Вітрила
Спочатку пісня Вітрила була виконана MELOVIN англійською мовою і увійшла до альбому Octopus. Згодом співак записав українську версію композиції спеціально для серіалу Новенька.
Новий хіт одразу підкорив українських слухачів. Рідною мовою він звучить ще більш проникливо й лірично.
4. MONATIK – Сильно
MONATIK присвятив ліричну композицію Сильно своїй дружині Ірині Демічевій. Співак вирішив передати магію почуттів, коли чоловікові мариться, що зустріч із коханою – це всього лише барвистий сон.
Іноді, коли сильно любиш, здається, що потрапив у сон, настільки красивий, що прокинутися страшно… Як же прекрасно, навіть прокинувшись, зрозуміти, що сон був лише злегка гіперболізованим своїми барвами і відсутністю гравітації, а все інше відбувається наяву. Ця робота саме про це відчуття. Падіння вгору. Падіння в космос, ім’я якому – любов, – зазначив MONATIK.
Кліп на пісню Сильно одразу після виходу потрапив у тренди YouTube і набрав кілька мільйонів переглядів.
3. KAZKA – Палала
Неможливо уявити українську музику 2020 року без KAZKA. Цього разу фронтвумен гурту Олександра Зарицька заспівала про перше кохання і пристрасть, у які хочеться зануритися до останку, яким неможливо опиратися.
Режисером відвертого кліпу став найвідоміший український кліпмейкер Алан Бадоєв.
Наша перша і, сподіваємося, не остання робота з Аланом Бадоєвим. Алане, ти – любов. І наш найвідвертіший кліп, – написали музиканти KAZKA на своїй сторінці в Facebook.
2. Один в каное – У мене немає дому
Глибокий філософський зміст, прихований символізм і чарівний вокал Ірини Швайдак – це те, завдяки чому пісню гурту Один в каное У мене немає дому не можна забути, хоча б раз почувши.
Суть пісні і кліпу можна зрозуміти по-різному. На нашу думку, ідея полягає в тому, що в кожної людини є своє місце і призначення в цьому світі.
Хлопчик через непорозуміння з батьками вирішує піти з дому. Дорогою він зустрічає своїх уявних друзів, з якими мандрує фантастичними місцями. Та виявляється, що навіть в уявних друзів є свій дім, куди їм час повертатись. Врешті-решт подорож знову приводить хлопчика до знайомого дому, – розповіла Ірина Швайдак про ідею кліпу.
1. Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна
Тіна Кароль і Юлія Саніна випустили спільний трек Вільна, автором якого стала найвідоміша українська реперка alyona alyona. Це робота в новому для обох співачок стилі. Композиція не схожа ні на творчість THE HARDKISS, ні на творчість Тіни Кароль.
У кожній ноті пісні відчувається сила жіночого духу. В одному з інтерв’ю Тіна Кароль назвала спільну композицію своєрідним жіночим маніфестом, жіночою мантрою.
Наші виконавці завжди створювали якісну музику. Раніше Факти ICTV публікували добірку кращих українських хітів 90-х.