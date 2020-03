Рецензія на фільм Бладшот: життя від помсти до помсти

Sony вирішила вивести на великі екрани героїв компанії Valiant Comics, головним з яких вважається Бладшот – невразлива антропоморфна біотехнологічна зброя, що вирізняється надлюдською силою. Саме так описують персонажа, який колись був американським морським котиком, загинув і став новітньою зброєю в руках корпорації.

Він отримав те, чого немає ні в кого – другий шанс.

Сюжет

Історія Бладшота знайомить нас з морським піхотинцем Реєм Гарісоном, що любить ризикувати та понад усе на світі цінує службу в армії. Та одного разу вороги застають Рея зненацька, і він гине. Проте це ще не найгірша новина, бо перед цим головний негідник вбиває на очах у героя його дружину. А це вже велика помилка, адже Гарісон повернеться навіть з того світу, аби помститися за вбивство коханої.

Жодна місія не надто складна, жодна жертва не надто велика.

Повернеться він не сам, а з допомогою приватної військової корпорації RST, що вводить в тіло Рея нанітів, які наділяють героя надлюдською силою та неймовірною регенерацією. Тож тепер Гарісон може в руках гранату підірвати і за хвилину зцілити себе.

Корпорація стирає пам’ять героя та планує випробувати його на декількох завданнях перед тим, як представити свою розробку на ринку, проте Гарісон пригадує смерть дружини й будь-що бажає помститися вбивці.

Якщо вам здається, що це нагадує Універсального солдата Роланда Еммеріха, то ви абсолютно праві. Обидві історії з’явилися на світ у 1992 році. Не будемо розбиратися, хто в кого списав, адже майже тридцять років потому такий синопсис виглядає відверто примітивно.

Варто відмітити, що автори намагалися додати в історію оригінальні деталі, наприклад, сформували загін суперсолдатів RST, до яких приєднується Рей. Навіть які-не-які особистості їм продумали.

Режисерська робота

Режисером стрічки виступив Дейв Вілсон, для якого це перша робота як керманича на знімальному майданчику. Загалом же він відомий роботою у Blur Studio, котра займається візуальними ефектами.

Роботу Дейва ви могли бачити в трейлерах таких ігор, як The Division та Star Wars: The Old Republic. Також він відповідав за спецефекти стрічки Месники: Ера Альтрона.

Бладшот у виконанні Вілсона здається класичним ремісничим кіно, що ні на йоту не розширює рамки жанру. Все котиться як по рельсах: знайомство з героєм, його перевтілення у Бладшота, дружба з красунею, непокора, бій з новими друзями-ворогами.

Хотілося б сказати, що екшн вийшов першокласним, адже на нього була ставка, проте й тут автори промахнулися. Достойних бойових сцен рівно дві: перестрілка після аварії вантажівки з мукою, виконана в червоно-білій гамі, та фінальна битва Рея з рештою суперсолдатів.

А от зі спецефектами все справді гаразд, тут тобі й швидкісна побудова віртуального простору, немов у Матриці, і, звичайно, першокласний стиль регенерації Бладшота, чим творці картини хизувалися ще в трейлері. Зважаючи на невеликий як для блокбастера бюджет у $45 млн, авторів можна похвалити.

Актори

Головну роль виконав Він Дізель, він же значиться серед продюсерів. З усього видно, що для нього це черговий привід похизуватися м’язами та лисим черепом з екрану. Чого лишень варта сцена його тренування після реінкарнації, коли глядачам крупним планом демонструють прекрасну фізичну форму, яку актор набрав для фільму.

Нікуди не ділися й виголошення банальних повчальних промов. Одним словом, Він Дізель неначе й не виходив з ролі Домініка Торетто з Форсажу, нову серію якого чекайте цього року.

Не потрібно мати минуле, щоб мати майбутнє.

Главу корпорації RST, який винайшов нанітів для регенерації Бладшота, зіграв Гай Пірс. Це типовий лиходій, що грається людськими долями, думаючи лише про власну велич.

Новими напарниками головного героя стають біомеханічно покращені солдати, які, як і Рей, зазнали ушкоджень, хоч і не смертельних. Ейса Гонсалес зіграла Кей Ті – колишню плавчиню, що тепер має штучні легені.

Сем Хьюен виконав роль капрала Шіффлета – лідера загону надлюдей, який має кібернетичні протези ніг та пару роботизованих рук на додачу до власних. Ламорн Морріс перевтілився у Віганса – бійця, що втратив зір і тепер має імпланти, завдяки яким бачить геть усе навколо.

Враження

Фільм Бладшот вийшов попкорновим атракціоном у дусі решти фільмів Віна Дізеля. Якщо ви не з тих, хто чіпляється до дрібниць та алогічностей сценарію, натомість любите драйвове кіно з якісним екшном та спецефектами – ця стрічка саме для вас.

Бладшоту не вистачає продуманості й шарму Універсального солдата. Зрозуміло, що робота абсолютно шаблонна без будь-якого натяку на розширення меж жанру. Більше схоже на пробу пера заради перевірки робочої моделі. Тим паче Sony одразу розраховувала на дві стрічки.

Не втомлюй та не повчай, а вражай і розважай.

Як герой Віна Дізеля йде напролом заради помсти, так і стрічка Дейва Вілсона використовує найбільш ефективні та перевірені методи масового кінематографу. Якщо актор не втомлюється щоразу карати негідників на екрані, чому ж від цього повинні втомлюватися глядачі?

Сюжет: 6/10

Режисерcька робота: 6/10

Актори: 7/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 6,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Відео: B&H Film Distribution Company