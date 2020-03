I don’t feel like talking, let me sit here alone The phone’s calling, I can’t pick it up Я не хочу говорити, дозволь, я посиджу тут один Дзвонить телефон, я не можу взяти слухавку

I’m tired of running from these demons (Demons) I’m tired of running from these demons I can’t see anymore I can’t see anymore Я втомився бігти від цих демонів (Демонов) Я втомився бігти від цих демонів Я більше не можу на це дивитися Я більше не можу на це дивитися

But I keep on running, I keep on running I keep on running away Now I keep on running, I keep on running I don’t wanna fall again Але я продовжую бігти, я продовжую бігти Я продовжую бігти Тепер я продовжую бігти, я продовжую бігти Я не хочу знову падати

I keep on running I keep on running Я продовжую бігти Я продовжую бігти

Drowning out my memories, from the night before Door’s knocking, just leave me alone Втоплю свої спогади минулої ночі У двері стукають, але просто залиш мене в спокої

I’m tired of running from these demons Oh, I’m tired of running from these demons I can’t see anymore I can’t see anymore Я втомився бігти від цих демонів О, я втомився бігти від цих демонів Я більше не можу на це дивитися Я більше не можу на це дивитися

But I keep on running, I keep on running I keep on running away Now I keep on running, I keep on running I don’t wanna fall again Але я продовжую бігти, я продовжую бігти Я продовжую бігти Тепер я продовжую бігти, я продовжую бігти Я не хочу знову падати

I keep on running Я продовжую бігти

Looking, losing My energy, tripping Anybody tow me back home Yeah, yeah Standing naked Putting on fake smiles I don’t wanna be sad anymore Anymore, anymore, anymore, anymore, yeah, yeah, yeah I don’t wanna fall again Шукаючи, втрачаючи Моя енергія, я у відключці Хто-небудь відбуксируйте мене додому Стоячи голим Так, так Одягаючи підроблені посмішки Я не хочу сумувати більше Не хочу більше, більше, більше, так, так, так Я не хочу падати знову