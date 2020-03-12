PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом

Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон заразилися новим типом коронавірусу.

Подружжя зараз перебуває в Австралії.

За словами актора, у них проявилися симптоми захворювання і після тестів був підтверджений коронавірус.

Читайте: Симптоми коронавірусу Сovid-19: як виявити хворобу

Хенкс додав, що вони дотримуватимуться всіх інструкцій, призначених лікарями.

– Привіт, друзі, ми з Ритою зараз в Австралії. Ми відчули себе трохи втомленими, застудилися, і ще у нас з’явилася ломота в тілі. У Рити час від часу відчувався озноб. І жар теж. Щоб зробити все правильно, ми протестувалися на коронавірус, і результат виявився позитивним.

Що далі? У медичних працівників є протоколи, яким потрібно слідувати. Ми, Хенкси, будемо тестуватися, спостерігатися і перебувати в ізоляції від суспільства для безпеки.

Ми триматимемо світ в курсі, – написав він.

До слова, Хенкс знаходиться в Австралії на зйомках байопіка Елвіса Преслі. Актор грає роль менеджера співака.

Нагадаємо, 27 лютого в ЗМІ повідомляли про те, що Джекі Чан міг підхопити коронавірус Covid-19.

Таке припущення з’явилося через те, що актор побував на закритій вечірці. У деяких відвідувачів згодом діагностували коронавірус.

Пізніше актор спростував цю інформацію.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка