Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом

Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон заразилися новим типом коронавірусу.
Подружжя зараз перебуває в Австралії.
За словами актора, у них проявилися симптоми захворювання і після тестів був підтверджений коронавірус.
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Хенкс додав, що вони дотримуватимуться всіх інструкцій, призначених лікарями.
– Привіт, друзі, ми з Ритою зараз в Австралії. Ми відчули себе трохи втомленими, застудилися, і ще у нас з’явилася ломота в тілі. У Рити час від часу відчувався озноб. І жар теж. Щоб зробити все правильно, ми протестувалися на коронавірус, і результат виявився позитивним.
Що далі? У медичних працівників є протоколи, яким потрібно слідувати. Ми, Хенкси, будемо тестуватися, спостерігатися і перебувати в ізоляції від суспільства для безпеки.
Ми триматимемо світ в курсі, – написав він.
— Tom Hanks (@tomhanks) March 12, 2020
До слова, Хенкс знаходиться в Австралії на зйомках байопіка Елвіса Преслі. Актор грає роль менеджера співака.
Нагадаємо, 27 лютого в ЗМІ повідомляли про те, що Джекі Чан міг підхопити коронавірус Covid-19.
Таке припущення з’явилося через те, що актор побував на закритій вечірці. У деяких відвідувачів згодом діагностували коронавірус.
Пізніше актор спростував цю інформацію.