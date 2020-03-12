Російський гурт Little Big презентував пісню Uno, з якою виступатиме на Євробаченні 2020.
Прем’єра відбулася 12 березня на шоу Вечірній Ургант.
– Це рок-диско, метал-диско. Ми намагаємося, щоб це було кардинально протилежне, – розповів лідер групи Ілля Прусікін.
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Little Big – популярний гурт з Петербурга, що утворився у 2013 році. Найвідомішим треком колективу поки залишається сингл Skibidi, який зібрав на YouTube понад 362 млн переглядів.
До речі, за прогнозами букмекерів на Євробачення 2020 гурт Little Big має шанси зайняти 5 місце.
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