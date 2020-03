Got that thing that I can’t deny

Killing me soft with the big brown eyes

Such a violent thing, would you let me know

Knocking me down like a domino, oh Не варто ховатися, ми йдемо у відрив,

Коли починають грати Guns N ‘Roses,

І я хочу почути те, що ти хочеш мені сказати,

Але ти так і не говориш мені ні слова.

You know that I’m right here, I’m working on love

I’m waiting on something I need

I think that you, you know

You know what I want

You got me on the edge of my seat Ти бачиш, я поруч з тобою, працюю над нашою любов’ю,

Я чекаю чогось, що мені потрібно,

І я думаю, ти знаєш,

Ти знаєш, чого я хочу,

Ти залишаєш мене в нетерпінні.

Oh, don’t tell your mama what you’re doing tonight

Twenty-four hours ago you got that look in your eyes

Don’t need your number, ’cause I know you be there

Up in the light and the beat don’t lie, we’re crystal clear

‘Cause if I got you with me tonight

Feeling like I’m feeling tonight

Don’t tell your mama

Oh, you’re such a violent thing

Oh, you’re such a violent thing О, не розповідай своїй мамі, які в тебе плани на цю ніч,

24 години тому в твоїх очах вже все читалося,

Мені не потрібен твій номер, адже я знаю, що ти прийдеш,

Під софітами цей біт не обманює, між нами все кришталево,

І якщо я заберу тебе з собою в цю ніч,

Зі мною залишиться те ж почуття, що я відчуваю зараз.

Не розповідай мамі,

О, ти таке жорстоке створіння.

О, ти таке жорстоке створіння.

