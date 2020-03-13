Українська співачки MARUV презентувала перший кліп Новая сила киски від свого альтер его Shlakoblochina
Відео знято на рожевому тлі. На співачці рожева перука і відвертий наряд. В одному з моментів вона облизує кота породи сфінкс.
Також у кліпі знявся популярний київський репер Kyivstoner.
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Нагадаємо, 6 березня Shlakoblochina презентувала свою першу пісню під Новая сила киски. Трек увійде в міні-альбом Fatality.
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