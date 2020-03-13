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MARUV презентувала кліп Shlakoblochina – Новая сила киски

Українська співачки MARUV презентувала перший кліп Новая сила киски від свого альтер его Shlakoblochina

Відео знято на рожевому тлі. На співачці рожева перука і відвертий наряд. В одному з моментів вона облизує кота породи сфінкс.

Також у кліпі знявся популярний київський репер Kyivstoner.

Читайте: Всі кицьки танцюватимуть: MARUV показала відверте фото в боді і шубі

Нагадаємо, 6 березня Shlakoblochina презентувала свою першу пісню під Новая сила киски. Трек увійде в міні-альбом Fatality.

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