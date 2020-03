Uno Один

It’s gonna take more than one margarita

I’m gonna call you my sweet señorita

I’m gonna leave after night only with ya

All you have to do is to be ready for some action now. Буде потрібно не один коктейль Маргарита

Я буду називати тебе моя мила сеньойора

Я піду, як скінчиться ніч, але тільки разом з тобою, так

Все, що тобі потрібно робити, – це бути готовою до дій зараз.

Don’t be a dummy, dummy

I got that yummy, yummy

Can we be chummy, chummy right after midnight?

Yeah, you so charming bunny

Yeah, you so funny honey

All you have to do is to be ready for some action now. Не тупи, не тупи

У мене є цей смаколик, смаколик

Ми можемо подружитися відразу після півночі?

Так, ти такий чарівний зайчик

Так, ти такий кумедний пупсик

Тобі тільки треба бути готовою до дій прямо зараз.

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno Один (Один), два (Два), чотири (Чотири)

Один, один, один (Один), два (Два), чотири (Чотири)

Один, один, один (Один), два (Два), чотири (Чотири)

Один, один

Ho! Are you ready?

Ha! Hold it steady

Ho! Come to daddy

All you have to do is to be ready for some action now. Хо! Ти готова?

Ха! Тримайся міцніше

Хо! Іди до татка

Тобі тільки треба бути готовою до дій прямо зараз.

Don’t be a dummy, dummy

I got that yummy, yummy

Can we be chummy, chummy right after midnight?

The night is charming bunny

You are so funny honey

All you have to do is to be ready for some action now. Не тупи, не тупи

У мене є цей смаколик, смаколик

Ми можемо подружитися відразу після півночі?

Так, ти такий чарівний зайчик

Так, ти такий кумедний пупсик

Тобі тільки треба бути готовою до дій прямо зараз.

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Один(Раз), два (Два), чотири (Чотири)

Один, один, один (Один), два (Два), чотири (Чотири)

Один, один, один (Один), два (Два), чотири (Чотири)

Один, два, три, чотири, п’ять, шість

Один, один

Один (Один), два (Два), чотири (Чотири)

Один, один, один (Один), два (Два), чотири (Чотири)

Один, один, один (Один), два (Два), чотири (Чотири)

Один, два, три, чотири, п’ять, шість