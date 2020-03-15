Фільм Зараження передрік епідемію коронавірусу

Пандемію Covid-19 передрекли у голлівудському фільмі Зараження 2011 року. Зараз популярність картини в мережі різко зросла – вона у списку найбільш скачуваних фільмів.

Хоча дев’ять років тому він так і не став блокбастером.

Сюжет фільму дуже нагадує сьогоднішні події. Ділова жінка, яку зіграла Гвінет Пелтроу, гине від загадкового вірусу, який вона підхопила в Китаї, викликавши паніку в усьому світі.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Водночас вигаданий вірус, як і Covid-19, поширюється під час близького контакту людей або через дотики до заражених поверхонь.

На 15 березня в Україні зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки Covid-19: в Чернівецькій області – два і в Житомирській – один (летальний).

У світі – 156 400 випадків Covid-19, з яких 73 968 (47,3%) осіб одужали.