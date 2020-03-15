Українська акторка Ольга Куриленко інфікована коронавірусом

Українська і французька акторка та модель Ольга Куриленко, відома зокрема за роллю дівчини Джеймса Бонда, заявила що уже кілька днів інфікована коронавірусною інфекцією.

Зараз вона перебуває в самоізоляції. Про це акторка розповіла в Instagram.

– Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура та слабкість — мої основні симптоми. Будьте обережні та сприймайте це серйозно, — написала вона.

View this post on Instagram A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on Mar 15, 2020 at 10:42am PDT

Ольга Куриленко народилась у Бердянську. У віці 16 років вона поїхала у Париж працювати моделлю. Потім пішла у кінематограф.

Найвідоміші фільми Куриленко — Квант милосердя, де вона зіграла дівчину Джеймса Бонда, Світ забуття, Хітмен, Макс Пейн, Агент Джонні Інгліш: Нова місія.

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Куриленко стала десятою українкою, яка заразилася коронавірусом. Четверо були заражені на лайнері Diamond Princess, дві українки підхопили інфекцію в Італії, а також три випадки зафіксовано на території України.

Серед 10 випадків зараження, двоє закінчилися летально.

13 березня померла 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим Covid-19.

У цей же день від коронавірусу померла і 66-річна українка, яка працювала в Італії.

Фото: Olga Kurylenko