Бал Інституту костюма музею Метрополітен Met Gala перенесли на невизначений термін у зв’язку з пандемією Covid-19.

Таке рішення було опубліковано на сайті іменитого журналу Vogue, головним редактором якого є Анна Вінтур – одна із засновниць модного заходу.

Традиційно бал Інституту костюма щороку проводять першого понеділка травня.

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Met Gala 2020 мав відбутись 4 травня.

– У двох співробітників музею Метрополітен було виявлено симптоми вірусу. Також у нас є рекомендації утриматись від проведення заходів з 50 та більше осіб протягом наступних восьми тижнів.

Ми підтримуємо захисні міри проти Covid-19, тому відміняємо усі заходи щонайменше до 15 травня, – заявили у прес-службі музею.