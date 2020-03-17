Бал Інституту костюма музею Метрополітен Met Gala перенесли на невизначений термін у зв’язку з пандемією Covid-19.
Таке рішення було опубліковано на сайті іменитого журналу Vogue, головним редактором якого є Анна Вінтур – одна із засновниць модного заходу.
Традиційно бал Інституту костюма щороку проводять першого понеділка травня.
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Met Gala 2020 мав відбутись 4 травня.
– У двох співробітників музею Метрополітен було виявлено симптоми вірусу. Також у нас є рекомендації утриматись від проведення заходів з 50 та більше осіб протягом наступних восьми тижнів.
Ми підтримуємо захисні міри проти Covid-19, тому відміняємо усі заходи щонайменше до 15 травня, – заявили у прес-службі музею.
Вірус Covid-19 продовжує ширитись США: станом на вівторок, 17 березня, було зареєстровано більш як 4 тис. нових випадків інфікування.
Раніше Факти ICTV публікували список скасованих спортивних турнірів у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Джерело: Vogue