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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Jerry Heil, Потап і Дорофеєва: зірки розповіли, як не заразитися коронавірусом

Зірки українського шоу-бізнесу записали ролик, в якому закликали всіх дотримуватися правил гігієни, щоб не заразитися коронавірусом Covid-19.

У відео знялися Jerry Heil, Потап, Гарік Корогодський, Антон Птушкін, PianoBoy, Надя Дорофеєва, Маша Єфросиніна та інші.

Зірки нагадали, як уберегтися від коронавірусу:

  • відкласти подорожі;
  • при чханні і кашлі прикривати рот серветками;
  • мити руки не менше 30 секунд або обробляти їх засобами на основі спирту;
  • не торкатися брудними руками до обличчя;
  • всі продукти піддавати термічній обробці – не їсти сире м’ясо і яйця;
  • уникати скупчення людей і дотримуватися дистанції;
  • якщо у вас висока температура-викликати лікаря;
  • відмовитися від поцілунків, обіймів і рукостискань.

Читайте: Карантин в Україні: все, що потрібно знати про ухвалені Радою закони

Нагадаємо, карантин в Україні запровадили 12 березня. Він триватиме три тижні – до 3 квітня. У цей період важливо якомога рідше виходити на вулицю і обмежити перебування в місцях великого скупчення людей.

З 17 березня в Україні закриті на карантин всі кафе і ресторани, проте супермаркети, банки, АЗС і аптеки продовжать обслуговувати людей.

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