Jerry Heil, Потап і Дорофеєва: зірки розповіли, як не заразитися коронавірусом

Зірки українського шоу-бізнесу записали ролик, в якому закликали всіх дотримуватися правил гігієни, щоб не заразитися коронавірусом Covid-19.

У відео знялися Jerry Heil, Потап, Гарік Корогодський, Антон Птушкін, PianoBoy, Надя Дорофеєва, Маша Єфросиніна та інші.

Зірки нагадали, як уберегтися від коронавірусу:

відкласти подорожі;

при чханні і кашлі прикривати рот серветками;

мити руки не менше 30 секунд або обробляти їх засобами на основі спирту;

не торкатися брудними руками до обличчя;

всі продукти піддавати термічній обробці – не їсти сире м’ясо і яйця;

уникати скупчення людей і дотримуватися дистанції;

якщо у вас висока температура-викликати лікаря;

відмовитися від поцілунків, обіймів і рукостискань.

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Нагадаємо, карантин в Україні запровадили 12 березня. Він триватиме три тижні – до 3 квітня. У цей період важливо якомога рідше виходити на вулицю і обмежити перебування в місцях великого скупчення людей.

З 17 березня в Україні закриті на карантин всі кафе і ресторани, проте супермаркети, банки, АЗС і аптеки продовжать обслуговувати людей.