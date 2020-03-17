Том Хенкс і його дружина Рита Вілсон виписані з лікарні в Австралії після лікування від коронавірусу Covid-19.

Пара наразі перебуває на карантині у своєму орендованому будинку в Квінсленді.

В Австралії на сьогодні підтверджено 375 випадків зараження Covid-19.

Нагадаємо, 12 березня у актора Тома Хенкса і його дружини Рити Вілсон, які знаходяться в Австралії на зйомках фільму про Елвіса Преслі, тест на коронавірус дав позитивний результат.

У норвезького актора, який зіграв Тормунда в культовому серіалі Гра престолів, Крістофера Хів’ю також діагностували коронавірус.