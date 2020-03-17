PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Тома Хенкса і його дружину виписали з лікарні після лікування від коронавірусу

Том Хенкс і його дружина Рита Вілсон виписані з лікарні в Австралії після лікування від коронавірусу Covid-19.

Пара наразі перебуває на карантині у своєму орендованому будинку в Квінсленді.

В Австралії на сьогодні підтверджено 375 випадків зараження Covid-19.

 

Нагадаємо, 12 березня у актора Тома Хенкса і його дружини Рити Вілсон, які знаходяться в Австралії на зйомках фільму про Елвіса Преслі, тест на коронавірус дав позитивний результат.

У норвезького актора, який зіграв Тормунда в культовому серіалі Гра престолів, Крістофера Хів’ю також діагностували коронавірус.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка