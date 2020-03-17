Том Хенкс і його дружина Рита Вілсон виписані з лікарні в Австралії після лікування від коронавірусу Covid-19.
Пара наразі перебуває на карантині у своєму орендованому будинку в Квінсленді.
В Австралії на сьогодні підтверджено 375 випадків зараження Covid-19.
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Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx
Нагадаємо, 12 березня у актора Тома Хенкса і його дружини Рити Вілсон, які знаходяться в Австралії на зйомках фільму про Елвіса Преслі, тест на коронавірус дав позитивний результат.
У норвезького актора, який зіграв Тормунда в культовому серіалі Гра престолів, Крістофера Хів’ю також діагностували коронавірус.