Атена Манукіян з ранніх років звикла виступати перед публікою, що допомогло їй набути впевненості у собі і вдосконалити вміння максимально викладатися на сцені.
Талант артистки оцінили глядачі та судді національного відбору Вірменії, які подарували їй можливість представити країну на Євробаченні в Нідерландах.
На вірменської сцені співачка представила композицію Chains On You.
Дівчина розкрила глибокий сенс пісні. Вона про те, що у кожної людини є природний дар (діамант), який потрібно розвивати, незважаючи на спроби інших людей перешкодити цьому, і в підсумку старання будуть винагороджені.
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Атена Манукіян- Chains On You
Chains On You – текст и перевод песни
|Chains on You
|Ланцюги на тебе
|I got it
You wanna take me to the party
‘Cause you’re naughty, huh
Well, let me tell you a kind of storyYeah, I start it, I make it, I write it, I work it
Don’t like it, I’m gonna say no
I ain’t lyin’, I’m tryin’, I’m flyin’, no bye
And I know I’m gonna make it to the top
|Я зрозуміла,
Ти хочеш відвезти мене на вечірку,
Адже ти такий пустунчик, ага,
Ну, давай розповім тобі свою історію.
Так, я починаю, творю, пишу, досягаю,
Якщо мені не подобається – кажу ні.
Я не брешу, я намагаюся, відлітаю – бувай,
І я знаю, що одного разу досягну успіху.
|Keepin’ my diamonds on you
I’m keepin’ my diamonds on you
Keepin’ my diamonds on you
“I got angels by my side”
This is what I said to you
Diamonds shinin’ on me
My diamonds shinin’ on me
Diamonds shinin’ on me
You said “I don’t really care”
Can’t you see I’m right here?Boy, don’t deny, my lips on fire, they’re screamin’
Boy, let me breathe, you’re all I need and I say
Boy, call my name, we’re burnin’ flame, I want you
Boy, I’m yours, only yours and of course hurt me
|Закидаю тебе своїми брюликами,
Я закидаю тебе своїми брюликами,
Закидаю тебе своїми брюликами.
“Мене оточують ангели” –
Ось, що я сказала тобі.
Діаманти сяють на мені,
Мої діаманти сяють на мені,
Діаманти сяють на мені,
Ти сказав, що тобі все одно,
Хіба ти не бачиш, що я прямо перед тобою?
Хлопець, не відмовляйся, мої губи обпалюють, вони кричать,
Хлопець, дай вдихнути, тільки ти мені потрібен, і я повторю,
Хлопець, поклич мене, ми – палаюче полум’я, я хочу тебе
Хлопець, я твоя, тільки твоя, і це робить мені боляче, само собою.
|Chains on, chains on you
I’ma put them, boy
Chains on, chains on you
Chains on, chains on you
I’ma put them, boy
Chains on, chains on youI’m starin’ at you while sittin’ next to you
I think I got it, you just started thinkin’ how I’ll know it’s under you
So you’re walkin’ towards me and I know I should believe
I will be the one that really make you feelin’ like a boss
|Ланцюги, ланцюги на тебе –
Я накину, хлопець,
Ланцюги, ланцюги на тебе.
Ланцюги, ланцюги на тебе –
Я накину, хлопець,
Ланцюги, ланцюги на тебе.
Чи не відводжу від тебе очей, поки сиджу поруч з тобою,
Здається, я зрозуміла, ти почав думати, як вселити мені, що все вирішуєш ти,
І ось ти йдеш до мене, і я знаю, що повинна повірити,
Але саме я змушу тебе відчути себе босом.
|I start it, I make it, I write it, I work it
Don’t like it, I’m gonna say no
I ain’t lyin’, I’m tryin’, I’m flyin’, no bye
And I know I’m gonna make it to the topKeepin’ my diamonds on you
I’m keepin’ my diamonds on you
Keepin’ my diamonds on you
“I got angels by my side”
This is what I said to you
Diamonds shinin’ on me
My diamonds shinin’ on me
Diamonds shinin’ on me
You said “I don’t really care”
Can’t you see I’m right here?
|Так, я починаю, творю, пишу, досягаю,
Якщо мені не подобається – кажу ні.
Я не брешу, я намагаюся, відлітаю – бувай,
І я знаю, що одного разу досягну успіху.
Закидаю тебе своїми брюликами,
Я закидаю тебе своїми брюликами,
Закидаю тебе своїми брюликами.
“Мене оточують ангели” –
Ось, що я сказала тобі.
Діаманти сяють на мені,
Мої діаманти сяють на мені,
Діаманти сяють на мені,
Ти сказав, що тобі все одно,
Хіба ти не бачиш, що я прямо перед тобою?
|Boy, don’t deny, my lips on fire, they’re screamin’
Boy, let me breathe, you’re all I need and I say
Boy, call my name, we’re burnin’ flame, I want you
Boy, I’m yours, only yours and of course hurt meChains on, chains on you
I’ma put them, boy
Chains on, chains on you
Chains on, chains on you
I’ma put them, boy
Chains on, chains on you
|Хлопець, не відмовляйся, мої губи обпалюють, вони кричать,
Хлопець, дай вдихнути, тільки ти мені потрібен, і я повторю,
Хлопець, поклич мене, ми – палаюче полум’я, я хочу тебе
Хлопець, я твоя, тільки твоя, і це робить мені боляче, само собою.Ланцюги, ланцюги на тебе –
Я накину, хлопець,
Ланцюги, ланцюги на тебе.
Ланцюги, ланцюги на тебе –
Я накину, хлопець,
Ланцюги, ланцюги на тебе.
|I got it
You wanna take me to the party
‘Cause you’re naughty, huh
Well, let me tell you a kind of storyChains on, chains on you
I’ma put them, boy
Chains on, chains on you
Chains on, chains on you
I’ma put them, boy
Chains on, chains on you
|Я зрозуміла,
Ти хочеш відвезти мене на вечірку,
Адже ти такий пустунчик, ага,
Ну, давай розповім тобі свою історію.Ланцюги, ланцюги на тебе –
Я накину, хлопець,
Ланцюги, ланцюги на тебе.
Ланцюги, ланцюги на тебе –
Я накину, хлопець,
Ланцюги, ланцюги на тебе!
|Diamonds shinin’ on me
My diamonds shinin’ on me
Diamonds shinin’ on me
You said “I don’t really care”
Can’t you see I’m right here?
|Діаманти сяють на мені,
Мої діаманти сяють на мені,
Діаманти сяють на мені,
Ти сказав, що тобі все одно,
Хіба ти не бачиш, що я прямо перед тобою?
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