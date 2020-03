Chains on You Ланцюги на тебе

I got it

You wanna take me to the party

‘Cause you’re naughty, huh

Well, let me tell you a kind of storyYeah, I start it, I make it, I write it, I work it

Don’t like it, I’m gonna say no

I ain’t lyin’, I’m tryin’, I’m flyin’, no bye

And I know I’m gonna make it to the top Я зрозуміла,

Ти хочеш відвезти мене на вечірку,

Адже ти такий пустунчик, ага,

Ну, давай розповім тобі свою історію.

Так, я починаю, творю, пишу, досягаю,

Якщо мені не подобається – кажу ні.

Я не брешу, я намагаюся, відлітаю – бувай,

І я знаю, що одного разу досягну успіху.

Keepin’ my diamonds on you

I’m keepin’ my diamonds on you

Keepin’ my diamonds on you

“I got angels by my side”

This is what I said to you

Diamonds shinin’ on me

My diamonds shinin’ on me

Diamonds shinin’ on me

You said “I don’t really care”

Can’t you see I’m right here?Boy, don’t deny, my lips on fire, they’re screamin’

Boy, let me breathe, you’re all I need and I say

Boy, call my name, we’re burnin’ flame, I want you

Boy, I’m yours, only yours and of course hurt me Закидаю тебе своїми брюликами,

Я закидаю тебе своїми брюликами,

Закидаю тебе своїми брюликами.

“Мене оточують ангели” –

Ось, що я сказала тобі.

Діаманти сяють на мені,

Мої діаманти сяють на мені,

Діаманти сяють на мені,

Ти сказав, що тобі все одно,

Хіба ти не бачиш, що я прямо перед тобою?

Хлопець, не відмовляйся, мої губи обпалюють, вони кричать,

Хлопець, дай вдихнути, тільки ти мені потрібен, і я повторю,

Хлопець, поклич мене, ми – палаюче полум’я, я хочу тебе

Хлопець, я твоя, тільки твоя, і це робить мені боляче, само собою.

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on youI’m starin’ at you while sittin’ next to you

I think I got it, you just started thinkin’ how I’ll know it’s under you

So you’re walkin’ towards me and I know I should believe

I will be the one that really make you feelin’ like a boss Ланцюги, ланцюги на тебе –

Я накину, хлопець,

Ланцюги, ланцюги на тебе.

Ланцюги, ланцюги на тебе –

Я накину, хлопець,

Ланцюги, ланцюги на тебе.

Чи не відводжу від тебе очей, поки сиджу поруч з тобою,

Здається, я зрозуміла, ти почав думати, як вселити мені, що все вирішуєш ти,

І ось ти йдеш до мене, і я знаю, що повинна повірити,

Але саме я змушу тебе відчути себе босом.

I start it, I make it, I write it, I work it

Don’t like it, I’m gonna say no

I ain’t lyin’, I’m tryin’, I’m flyin’, no bye

And I know I’m gonna make it to the topKeepin’ my diamonds on you

I’m keepin’ my diamonds on you

Keepin’ my diamonds on you

“I got angels by my side”

This is what I said to you

Diamonds shinin’ on me

My diamonds shinin’ on me

Diamonds shinin’ on me

You said “I don’t really care”

Can’t you see I’m right here? Так, я починаю, творю, пишу, досягаю,

Якщо мені не подобається – кажу ні.

Я не брешу, я намагаюся, відлітаю – бувай,

І я знаю, що одного разу досягну успіху.

Закидаю тебе своїми брюликами,

Я закидаю тебе своїми брюликами,

Закидаю тебе своїми брюликами.

“Мене оточують ангели” –

Ось, що я сказала тобі.

Діаманти сяють на мені,

Мої діаманти сяють на мені,

Діаманти сяють на мені,

Ти сказав, що тобі все одно,

Хіба ти не бачиш, що я прямо перед тобою?

Boy, don’t deny, my lips on fire, they’re screamin’

Boy, let me breathe, you’re all I need and I say

Boy, call my name, we’re burnin’ flame, I want you

Boy, I’m yours, only yours and of course hurt meChains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you Хлопець, не відмовляйся, мої губи обпалюють, вони кричать,

Хлопець, дай вдихнути, тільки ти мені потрібен, і я повторю,

Хлопець, поклич мене, ми – палаюче полум’я, я хочу тебе

Хлопець, я твоя, тільки твоя, і це робить мені боляче, само собою.Ланцюги, ланцюги на тебе –

Я накину, хлопець,

Ланцюги, ланцюги на тебе.

Ланцюги, ланцюги на тебе –

Я накину, хлопець,

Ланцюги, ланцюги на тебе.

I got it

You wanna take me to the party

‘Cause you’re naughty, huh

Well, let me tell you a kind of storyChains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you Я зрозуміла,

Ти хочеш відвезти мене на вечірку,

Адже ти такий пустунчик, ага,

Ну, давай розповім тобі свою історію.Ланцюги, ланцюги на тебе –

Я накину, хлопець,

Ланцюги, ланцюги на тебе.

Ланцюги, ланцюги на тебе –

Я накину, хлопець,

Ланцюги, ланцюги на тебе!