Норвезькому акторові, який зіграв Тормунда в культовому серіалі Гра престолів, Крістофер Хів’ю діагностували коронавірус.
Про це він повідомив в Instagram.
– Привіт з Норвегії! На жаль, сьогодні я дав позитивний результат на коронавірус Covid-19. Моя сім’я і я ізолюємося вдома, – написав він.
Актор розповів, що у нього є легкі симптоми застуди.
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– Є люди підвищеного ризику, для яких цей вірус може бути руйнівним діагнозом, тому я закликаю всіх вас бути обережними; мити руки, триматися на відстані 1,5 метра від інших, піти на карантин; просто робити все можливе, щоб зупинити поширення вірусу. Разом ми зможемо боротися з цим вірусом і запобігти кризі в наших лікарнях, – написав він.
Хів’ю закликав усіх відвідати сайт Центру по боротьбі з хворобами і слідувати правилам.
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Раніше Том Хенкс і його дружина Рита Вілсон заразилися новим типом коронавірусу. Зараз вони перебувають в Австралії.