PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Зірка Гри престолів Крістофер Хів’ю заразився коронавірусом

Норвезькому акторові, який зіграв Тормунда в культовому серіалі Гра престолів, Крістофер Хів’ю діагностували коронавірус.

Про це він повідомив в Instagram.

– Привіт з Норвегії! На жаль, сьогодні я дав позитивний результат на коронавірус Covid-19. Моя сім’я і я ізолюємося вдома, – написав він.

Актор розповів, що у нього є легкі симптоми застуди.

Читайте: Ідріс Ельба заразився коронавірусом – актор ізольований

– Є люди підвищеного ризику, для яких цей вірус може бути руйнівним діагнозом, тому я закликаю всіх вас бути обережними; мити руки, триматися на відстані 1,5 метра від інших, піти на карантин; просто робити все можливе, щоб зупинити поширення вірусу. Разом ми зможемо боротися з цим вірусом і запобігти кризі в наших лікарнях, – написав він.

Хів’ю закликав усіх відвідати сайт Центру по боротьбі з хворобами і слідувати правилам.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kristofer Hivju (@khivju)

Раніше Том Хенкс і його дружина Рита Вілсон заразилися новим типом коронавірусу. Зараз вони перебувають в Австралії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка