Atlas Weekend 2020: дата фестивалю

Atlas Weekend 2020 пройде на ВДНГ з 7 до 12 липня. Шість днів найбільший музичний фестиваль України радуватиме меломанів з усієї Європи.

Цього року на Atlas Weekend заявлені виконавці зі світовими іменами, а багатьох чекають у нас не перший рік. Вперше Україну відвідають A$AP Rocky, Metronomy, Two Door Cinema Club.

До слова, A$AP Rocky був заявлений на фестивалі минулого року, але не зміг виступити через проблеми з законом. Репера затримали в Стокгольмі за побиття людини. Справа спричинила великий резонанс у суспільстві.

Президент США Дональд Трамп пропонував внести заставу за A$AP Rocky, але в Швеції такого запобіжного заходу не існує. Прем’єр-міністр країни був змушений відмовити американському лідеру, а реперу довелося скасувати всі свої виступи до суду.

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Також на Atlas Weekend 2020 виступить культова група Placebo. Британці закривали фестиваль у 2018 році.

Список учасників Atlas Weekend 2020 ще значно поповниться, але вже зараз можна сказати, що фестиваль стане головною музичною подією року.

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