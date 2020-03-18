Організатори міжнародного фестивалю творчості Каннські леви заявили, що змушені перенести подію на жовтень 2020 року через пандемію коронавірусу.

— Ми вирішили рухатися вперед згідно з нашим планом на випадок надзвичайних ситуацій, тому фестиваль відбудеться з 26 по 30 жовтня, – повідомили організатори.

Організатори фестивалю зазначили, що їхніми пріоритетами залишаються здоров’я, безпека та добробут громадян.

Відповідне рішення було ухвалено після переговорів з партнерами фестивалю та після консультацій з посадовими особами охорони здоров’я, урядовцями Канн та владою Франції.

Читайте: Золота дзиґа 2020: оголошено номінантів кінопремії

Фестиваль Каннські леви вважається найавторитетнішим міжнародним фестивалем виробників реклами. Він щорічно проводиться у французькому місті Канни, зазвичай в третій тиждень червня.

Раніше через коронавірус скасували пісенний конкурс Євробачення-2020.

Фото: Cannes Lions