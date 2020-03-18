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Go-A виступить від України на Євробаченні у 2021 році

Український гурт Go-A представить Україну на Євробаченні в 2021 році.

Про це повідомили музиканти гурту.

– Ми раді вам повідомити, що все ж представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Псевдоетно з жорстокою мавкою: мережа про переможця нацвібору Євробачення 2020

Учасники гурту подякували шанувальникам за підтримку та емоції.⠀

Нагадаємо, Євробачення-2020 скасували через коронавірус. Оргкомітет конкурсу ухвалив рішення перенести його на 2021 рік.

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