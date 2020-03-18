Валерій Харчишин з рок-гурту Друга Ріка розповів про результати тестів на Covid-19.
Його госпіталізували після поїздки до Італії з симптомами, схожими на коронавірус.
Музикантові довелося здати два тести. Перший, як він розповідав раніше, був негативним, другий, на щастя, теж підтвердив, що Covid-19 у нього немає.
– Після отримання мною другого тесту (ПЛР), який остаточно підтвердив відсутність вірусу Covid-19 (коронавірус), мене виписали для продовження лікування пневмонії в медустанові за місцем проживання, – розповів Харчишин.
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Він також виклав фото результатів аналізів – “для розвінчання міфу і забезпечення офіційного алібі своїм друзям і любим контактним особам”.
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Харчишин здав два тести на коронавірус – результат / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.
Фото: Валерій ХарчишинPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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