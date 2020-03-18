Харчишин здав два тести на коронавірус – результат

Валерій Харчишин з рок-гурту Друга Ріка розповів про результати тестів на Covid-19.

Його госпіталізували після поїздки до Італії з симптомами, схожими на коронавірус.

Музикантові довелося здати два тести. Перший, як він розповідав раніше, був негативним, другий, на щастя, теж підтвердив, що Covid-19 у нього немає.

– Після отримання мною другого тесту (ПЛР), який остаточно підтвердив відсутність вірусу Covid-19 (коронавірус), мене виписали для продовження лікування пневмонії в медустанові за місцем проживання, – розповів Харчишин.

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Він також виклав фото результатів аналізів – “для розвінчання міфу і забезпечення офіційного алібі своїм друзям і любим контактним особам”.