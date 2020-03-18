PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

В панчохах і бюстгальтері: MARUV оголосила про перенесення березневих концертів

Популярна співачка MARUV оголосила про перенесення березневих концертів через карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу.

Артистка на фото позує у відвертому вбранні, що видно її бюстгальтер і навіть підв’язки від панчохах.

Читайте: #ЗалишайсяВдома: ведучі ICTV, СТБ та Нового каналу знялись у роликах про коронавірус

– Увага. Все березневі концерти переносяться. Квітневі та травневі – поки в силі, – заявила MARUV.

Раніше Факти ICTV писали, що зірки українського шоу-бізнесу записали ролик, в якому закликали всіх дотримуватися правил гігієни, щоб не заразитися коронавірусом Covid-19.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка