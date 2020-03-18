В панчохах і бюстгальтері: MARUV оголосила про перенесення березневих концертів

Популярна співачка MARUV оголосила про перенесення березневих концертів через карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу.
Артистка на фото позує у відвертому вбранні, що видно її бюстгальтер і навіть підв’язки від панчохах.
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– Увага. Все березневі концерти переносяться. Квітневі та травневі – поки в силі, – заявила MARUV.
Раніше Факти ICTV писали, що зірки українського шоу-бізнесу записали ролик, в якому закликали всіх дотримуватися правил гігієни, щоб не заразитися коронавірусом Covid-19.
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