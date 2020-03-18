Українська кіноакадемія оголосила номінантів четвертої кінопремії Золота дзиґа 2020.

У 2020 році кінопремію вручатимуть у 23 номінаціях. Відтепер започатковано дві номінації: Відкриття року та Найкращі візуальні ефекти.

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Цьогорічні лідери за кількістю номінацій такі роботи: Додому (11), Мої думки тихі (9), Гуцулка Ксеня (9), Вулкан (8) та Захар Беркут (7).

Список номінантів на кінопремію Золота дзиґа:

Премія глядацьких симпатій:

Давай танцюй (реж. Олександр Березань)

Заборонений (реж. Роман Бровко)

Захар Беркут (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн)

Зустріч однокласників (реж. Валентин Шпаков)

Клара та чарівний дракон (реж. Олександр Клименко)

Крути 1918 (реж. Олексій Шапарєв)

Свінгери – 2 (реж. Андрейс Екіс)

Фокстер і Макс (реж. Анатолій Матешко)

Ціна правди (реж. Аґнешка Голланд)

Я, ти, він, вона (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон)

Найкращий фільм:

Вулкан

Гуцулка Ксеня

Додому

Мої думки тихі

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Найкраща режисерська робота:

Алієв Наріман (Додому)

Бондарчук Роман (Вулкан)

Лукіч Антоніо (Мої думки тихі)

Найкраща робота художника-постановника:

Кулік Маргарита (Мої думки тихі)

Одуденко Владлен (Захар Беркут)

Одуденко Владлен (Додому)

Найкращий сценарій:

Кальченко Валерія, Лукіч Антоніо (Мої думки тихі)

Нікітюк Марися, Алієв Наріман (Додому)

Тютюнник Алла, Аверченко Дар’я, Бондарчук Роман (Вулкан)

Найкраща операторська робота:

Ільков Вадим (Вулкан)

Король Юрій (Захар Беркут)

Фурса Антон (Додому)

Найкраща музика:

Григорів Роман, Разумейко Ілля (Історія зимового саду)

Кулічова Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)

Луньов Святослав (Портрет на тлі гір)

Полянський Тимур, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Найкраща пісня:

Мавка-Русалка, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Перевал, Океан Ельзи (Захар Беркут)

Табурет, Freel & Едуард Приступа (Людина з табуретом)

Найкраща жіноча роль:

Вітовська-Ванца Ірма (Мої думки тихі)

Дейлик Христина (Вулкан)

Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)

Найкраща жіноча роль другого плану:

Веренич-Островська Ірина (Мої думки тихі)

Молчанова Катерина (Гуцулка Ксеня)

Сумська Наталя (Чорний ворон)

Яценко Лариса (Додому)

Найкраща чоловіча роль:

Лідаговський Андрій (Мої думки тихі)

Сеітаблаєв Ахтем (Додому)

Степанський Сергій (Вулкан)

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Білялов Ремзі (Додому)

Жданов Віктор (Вулкан)

Салій Віталій (Крути 1918)

Найкращий документальний фільм:

Людина з табуретом

Панорама

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

Кохання

Петрівка-реквієм

Пуповина

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

Анна

Знебарвлена

У нашій синагозі

Solitude

Найкращий монтаж:

Базаркін Микола (Заповідник Асканія), (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)

Ходаківська Тетяна, Запрягалов Володимир (Фокстер і Макс)

Чорний Олександр (Мої думки тихі), (Додому)

Найкращий грим:

Леонова Алла (Захар Беркут)

Полікашкіна Світлана (Фокстер і Макс)

Скопелідіс Віталій (Гуцулка Ксеня)

Найкращий звук:

Мостовий Артем (Гуцулка Ксеня)

Петер Борис (Вулкан)

Степанський Сергій (Мої думки тихі) (Додому)

Найкращий дизайн костюмів:

Белінська Антоніна (Захар Беркут)

Кудрявцева Надія (Гуцулка Ксеня)

Сутягіна Ася (Додому)

Шеремета Кароліна (Фокстер і Макс)

Найкращі візуальні ефекти:

Голуб Олексій (Гуцулка Ксеня)

Гончаров Василь (Захар Беркут)

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитро (Фокстер і Макс)

Цьогоріч церемонія вручення кінопремії вперше пройде в онлайн-форматі через поширення коронавірусу у світі. Захід відбудеться, як і планувалось, 28 квітня, у режимі телешоу з прямою трансляцією.

Джерело: Українська кіноакадемія