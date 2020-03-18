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Золота дзиґа 2020: оголошено номінантів кінопремії

Українська кіноакадемія оголосила номінантів четвертої кінопремії Золота дзиґа 2020.

У 2020 році кінопремію вручатимуть у 23 номінаціях. Відтепер започатковано дві номінації: Відкриття року та Найкращі візуальні ефекти.

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Цьогорічні лідери за кількістю номінацій такі роботи: Додому (11), Мої думки тихі (9), Гуцулка Ксеня (9), Вулкан (8) та Захар Беркут (7).

Список номінантів на кінопремію Золота дзиґа:

Премія глядацьких симпатій:

  • Давай танцюй (реж. Олександр Березань)
  • Заборонений (реж. Роман Бровко)
  • Захар Беркут (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн)
  • Зустріч однокласників (реж. Валентин Шпаков)
  • Клара та чарівний дракон (реж. Олександр Клименко)
  • Крути 1918 (реж. Олексій Шапарєв)
  • Свінгери – 2 (реж. Андрейс Екіс)
  • Фокстер і Макс (реж. Анатолій Матешко)
  • Ціна правди (реж. Аґнешка Голланд)
  • Я, ти, він, вона (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон)

Найкращий фільм:

  • Вулкан
  • Гуцулка Ксеня
  • Додому
  • Мої думки тихі
  • Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Найкраща режисерська робота:

  • Алієв Наріман (Додому)
  • Бондарчук Роман (Вулкан)
  • Лукіч Антоніо (Мої думки тихі)

Найкраща робота художника-постановника:

  • Кулік Маргарита (Мої думки тихі)
  • Одуденко Владлен (Захар Беркут)
  • Одуденко Владлен (Додому)

Найкращий сценарій:

  • Кальченко Валерія, Лукіч Антоніо (Мої думки тихі)
  • Нікітюк Марися, Алієв Наріман (Додому)
  • Тютюнник Алла, Аверченко Дар’я, Бондарчук Роман (Вулкан)

Найкраща операторська робота:

  • Ільков Вадим (Вулкан)
  • Король Юрій (Захар Беркут)
  • Фурса Антон (Додому)

Найкраща музика:

  • Григорів Роман, Разумейко Ілля (Історія зимового саду)
  • Кулічова Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)
  • Луньов Святослав (Портрет на тлі гір)
  • Полянський Тимур, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
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Найкраща пісня:

  • Мавка-Русалка, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
  • Перевал, Океан Ельзи (Захар Беркут)
  • Табурет, Freel & Едуард Приступа (Людина з табуретом)

Найкраща жіноча роль:

  • Вітовська-Ванца Ірма (Мої думки тихі)
  • Дейлик Христина (Вулкан)
  • Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Веренич-Островська Ірина (Мої думки тихі)
  • Молчанова Катерина (Гуцулка Ксеня)
  • Сумська Наталя (Чорний ворон)
  • Яценко Лариса (Додому)

Найкраща чоловіча роль:

  • Лідаговський Андрій (Мої думки тихі)
  • Сеітаблаєв Ахтем (Додому)
  • Степанський Сергій (Вулкан)

Найкраща чоловіча роль другого плану:

  • Білялов Ремзі (Додому)
  • Жданов Віктор (Вулкан)
  • Салій Віталій (Крути 1918)

Найкращий документальний фільм:

  • Людина з табуретом
  • Панорама
  • Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

  • Кохання
  • Петрівка-реквієм
  • Пуповина

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

  • Анна
  • Знебарвлена
  • У нашій синагозі
  • Solitude

Найкращий монтаж:

  • Базаркін Микола (Заповідник Асканія), (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)
  • Ходаківська Тетяна, Запрягалов Володимир (Фокстер і Макс)
  • Чорний Олександр (Мої думки тихі), (Додому)

Найкращий грим:

  • Леонова Алла (Захар Беркут)
  • Полікашкіна Світлана (Фокстер і Макс)
  • Скопелідіс Віталій (Гуцулка Ксеня)

Найкращий звук:

  • Мостовий Артем (Гуцулка Ксеня)
  • Петер Борис (Вулкан)
  • Степанський Сергій (Мої думки тихі) (Додому)

Найкращий дизайн костюмів:

  • Белінська Антоніна (Захар Беркут)
  • Кудрявцева Надія (Гуцулка Ксеня)
  • Сутягіна Ася (Додому)
  • Шеремета Кароліна (Фокстер і Макс)

Найкращі візуальні ефекти:

  • Голуб Олексій (Гуцулка Ксеня)
  • Гончаров Василь (Захар Беркут)
  • Сушильников Артем, Овчаренко Дмитро (Фокстер і Макс)

Цьогоріч церемонія вручення кінопремії вперше пройде в онлайн-форматі через поширення коронавірусу у світі. Захід відбудеться, як і планувалось, 28 квітня, у режимі телешоу з прямою трансляцією.

Джерело: Українська кіноакадемія

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