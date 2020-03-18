Українська кіноакадемія оголосила номінантів четвертої кінопремії Золота дзиґа 2020.
У 2020 році кінопремію вручатимуть у 23 номінаціях. Відтепер започатковано дві номінації: Відкриття року та Найкращі візуальні ефекти.
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Цьогорічні лідери за кількістю номінацій такі роботи: Додому (11), Мої думки тихі (9), Гуцулка Ксеня (9), Вулкан (8) та Захар Беркут (7).
Список номінантів на кінопремію Золота дзиґа:
Премія глядацьких симпатій:
- Давай танцюй (реж. Олександр Березань)
- Заборонений (реж. Роман Бровко)
- Захар Беркут (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн)
- Зустріч однокласників (реж. Валентин Шпаков)
- Клара та чарівний дракон (реж. Олександр Клименко)
- Крути 1918 (реж. Олексій Шапарєв)
- Свінгери – 2 (реж. Андрейс Екіс)
- Фокстер і Макс (реж. Анатолій Матешко)
- Ціна правди (реж. Аґнешка Голланд)
- Я, ти, він, вона (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон)
Найкращий фільм:
- Вулкан
- Гуцулка Ксеня
- Додому
- Мої думки тихі
- Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго
Найкраща режисерська робота:
- Алієв Наріман (Додому)
- Бондарчук Роман (Вулкан)
- Лукіч Антоніо (Мої думки тихі)
Найкраща робота художника-постановника:
- Кулік Маргарита (Мої думки тихі)
- Одуденко Владлен (Захар Беркут)
- Одуденко Владлен (Додому)
Найкращий сценарій:
- Кальченко Валерія, Лукіч Антоніо (Мої думки тихі)
- Нікітюк Марися, Алієв Наріман (Додому)
- Тютюнник Алла, Аверченко Дар’я, Бондарчук Роман (Вулкан)
Найкраща операторська робота:
- Ільков Вадим (Вулкан)
- Король Юрій (Захар Беркут)
- Фурса Антон (Додому)
Найкраща музика:
- Григорів Роман, Разумейко Ілля (Історія зимового саду)
- Кулічова Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)
- Луньов Святослав (Портрет на тлі гір)
- Полянський Тимур, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Найкраща пісня:
- Мавка-Русалка, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
- Перевал, Океан Ельзи (Захар Беркут)
- Табурет, Freel & Едуард Приступа (Людина з табуретом)
Найкраща жіноча роль:
- Вітовська-Ванца Ірма (Мої думки тихі)
- Дейлик Христина (Вулкан)
- Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Веренич-Островська Ірина (Мої думки тихі)
- Молчанова Катерина (Гуцулка Ксеня)
- Сумська Наталя (Чорний ворон)
- Яценко Лариса (Додому)
Найкраща чоловіча роль:
- Лідаговський Андрій (Мої думки тихі)
- Сеітаблаєв Ахтем (Додому)
- Степанський Сергій (Вулкан)
Найкраща чоловіча роль другого плану:
- Білялов Ремзі (Додому)
- Жданов Віктор (Вулкан)
- Салій Віталій (Крути 1918)
Найкращий документальний фільм:
- Людина з табуретом
- Панорама
- Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго
Найкращий короткометражний анімаційний фільм:
- Кохання
- Петрівка-реквієм
- Пуповина
Найкращий короткометражний ігровий фільм:
- Анна
- Знебарвлена
- У нашій синагозі
- Solitude
Найкращий монтаж:
- Базаркін Микола (Заповідник Асканія), (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)
- Ходаківська Тетяна, Запрягалов Володимир (Фокстер і Макс)
- Чорний Олександр (Мої думки тихі), (Додому)
Найкращий грим:
- Леонова Алла (Захар Беркут)
- Полікашкіна Світлана (Фокстер і Макс)
- Скопелідіс Віталій (Гуцулка Ксеня)
Найкращий звук:
- Мостовий Артем (Гуцулка Ксеня)
- Петер Борис (Вулкан)
- Степанський Сергій (Мої думки тихі) (Додому)
Найкращий дизайн костюмів:
- Белінська Антоніна (Захар Беркут)
- Кудрявцева Надія (Гуцулка Ксеня)
- Сутягіна Ася (Додому)
- Шеремета Кароліна (Фокстер і Макс)
Найкращі візуальні ефекти:
- Голуб Олексій (Гуцулка Ксеня)
- Гончаров Василь (Захар Беркут)
- Сушильников Артем, Овчаренко Дмитро (Фокстер і Макс)
Цьогоріч церемонія вручення кінопремії вперше пройде в онлайн-форматі через поширення коронавірусу у світі. Захід відбудеться, як і планувалось, 28 квітня, у режимі телешоу з прямою трансляцією.
Джерело: Українська кіноакадемія