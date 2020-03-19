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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Каннський кінофестиваль перенесли через коронавірус

Каннський кінофестиваль, запланований на травень, не відбудуться в зазначені дати через пандемію коронавірусу в світі.

– Через кризу в галузі охорони здоров’я фестиваль не зможе проходити в заплановані терміни – з 12 до 23 травня, – заявили організатори.

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Імовірно, фестиваль перенесуть на кінець червня. Остаточне рішення про нові дати ухвалять пізніше, після консультацій з Міністерством охорони здоров’я Франції та мерією міста Канн.

Раніше Факти ICTV писали, що пісенний конкурс Євробачення-2020 скасували через коронавірус, він мав відбутися в Нідерландах у травні 2020 року, .

Оргкомітет конкурсу ухвалив рішення перенести Євробачення на 2021 рік. Конкурс відбудеться в Роттердамі, де візьмуть участь усі артисти, які пройшли відбір на Євробачення-2020.

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