Відомий співак з Білорусі Макс Корж представив кліп на трек Малолетка. Ролик, який знімали в січні в Мінську, триває сім хвилин.
Режисерами ролика виступили сам Корж.
В описі відео він вказав, що кліп знято на реальних подіях. У кліпі розповідається про драматичну історію зради.
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– Сенс кліпу, думаю, не треба пояснювати. Бажаю тільки щастя та кохання у ваші оселі. Ну, а ми продовжуємо рухатися своїм темпом, роблячи те, від чого отримуємо задоволення вже котрий рік! – заявив Макс Корж.
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Раніше Факти ICTV писали, що українська поп-гурт Время и Стекло презентувала
кліп на пісню Навсегда/Никогда.
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