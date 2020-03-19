Відомий співак з Білорусі Макс Корж представив кліп на трек Малолетка. Ролик, який знімали в січні в Мінську, триває сім хвилин.

Режисерами ролика виступили сам Корж.

В описі відео він вказав, що кліп знято на реальних подіях. У кліпі розповідається про драматичну історію зради.

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– Сенс кліпу, думаю, не треба пояснювати. Бажаю тільки щастя та кохання у ваші оселі. Ну, а ми продовжуємо рухатися своїм темпом, роблячи те, від чого отримуємо задоволення вже котрий рік! – заявив Макс Корж.

Раніше Факти ICTV писали, що українська поп-гурт Время и Стекло презентувала кліп на пісню Навсегда/Никогда.