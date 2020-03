Американська співачка Ріта Ора презентувала відео на трек How To Be Lonely.

У ролику зірка знялася разом зі своїм хореографічним колективом. Ора танцює в білому короткому топі з вирізами на спині і коротких шортах.

Хореографом виступив популярний британський танцюрист Аарон Сілліс. Режисирував відео Том Бірд, який раніше зняв кліпи для Florence і The Machine, FKA Twigs і Klaxons.

