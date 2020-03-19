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Ріта Ора представила кліп на пісню How To Be Lonely

Американська співачка Ріта Ора презентувала відео на трек How To Be Lonely.

У ролику зірка знялася разом зі своїм хореографічним колективом. Ора танцює в білому короткому топі з вирізами на спині і коротких шортах.

Читайте: Макс Корж презентував кліп на трек Малолетка

Хореографом виступив популярний британський танцюрист Аарон Сілліс. Режисирував відео Том Бірд, який раніше зняв кліпи для Florence і The Machine, FKA Twigs і Klaxons.

Раніше Факти ICTV писали, що українська поп-гурт Время и Стекло презентувала кліп на пісню Навсегда/Никогда.

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