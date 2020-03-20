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After Hours – новий альбом The Weeknd

The Weeknd презентував новий альбом After Hours, до якого увійшли 14 пісень.

Серед них – Blinding Lights, Heartless і After Hours, представлені раніше.

Свій альбом канадський співак присвятив однойменному фільму Мартіна Скорсезе 1985 року Після роботи.

Читайте: Макс Корж презентував кліп на трек Малолетка

Попередній альбом The Weeknd – My Dear Melancholy – вийшов рік тому.

 

Нагадаємо, 4 березня перед випуском нового альбому The Weeknd виклав короткометражний фільм After Hours.

Фото: The Weeknd

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