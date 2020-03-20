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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Холостяк 2020: найсексуальніші учасниці шоу (ГОЛОСУВАННЯ)

На СТБ 6 березня відгримів перший випуск шоу Холостяк 2020. Це було знайомство холостяка з учасницями шоу та їхнє офіційне представлення.

Вразити головного героя шоу Макса Михайлюка намагалися 25 дівчат, проте за підсумками церемонії троянд, лише 15 учасниць продовжили боротьбу за серце холостяка.

Макс Михайлюк – власник льотної школи в США, який вирішив, що йому час знайти свою другу половинку.

Цікаво, що вперше за 10 сезонів шоу холостяк відмовився вручати троянду першого враження.

Читайте: Пілот із США став новим Холостяком – що відомо про Михайлюка

Факти ICTV зібрали всіх дівчат, які отримали троянди, щоб ви могли визначитися, хто з них найбільше підходить головному герою шоу Холостяк. А також, хто з учасниць найсексуальніша.

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати стосунки з українкою – важливо.

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