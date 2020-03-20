PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

На Євробаченні 2021 учасники мають виступити з новою піснею

На пісенному конкурсі Євробачення 2021 учасники мають виступити з новою піснею.

Таке рішення ухвалила відповідна комісія.

– Згідно з правилами конкурсу Євробачення, пісні цього року не матимуть права брати участь у конкурсі, коли він повернеться у 2021 році, – йдеться на сайті.

Читайте: Go-A виступить від України на Євробаченні у 2021 році

Також оргкомітет нагадав, що країни можуть самі вирішити чи залишати учасника 2020 року, чи обирати нового.

Джерело: Eurovision

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка