На пісенному конкурсі Євробачення 2021 учасники мають виступити з новою піснею.
Таке рішення ухвалила відповідна комісія.
– Згідно з правилами конкурсу Євробачення, пісні цього року не матимуть права брати участь у конкурсі, коли він повернеться у 2021 році, – йдеться на сайті.
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Також оргкомітет нагадав, що країни можуть самі вирішити чи залишати учасника 2020 року, чи обирати нового.
Нагадаємо, Євробачення-2020 скасували через коронавірус. Оргкомітет конкурсу ухвалив рішення перенести його на 2021 рік.
Джерело: Eurovision
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