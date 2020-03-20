20 березня пройшов третій випуск романтичного реаліті-шоу Холостяк 10 з 34-річним пілотом, власником льотної школи в США Максимом Михайлюком в головній ролі.

У попередньому випуску Дарина отримала подарунок – індивідуальне побачення з холостяком.

Пара вирішила провести романтичне побачення на ковзанах. Опісля – в оранжереї, де Максим та Дарина поцілувалися.

Це був перший поцілунок на проекті.

На церемонії вручення троянд, холостяк вирішив поспілкуватися з двома дівчатами – Аліною та Анною, які стали “найідеальнішими” у власному оцінюванні.

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Після цього Максим обрав для спілкування Дану. Холостяк запитував її про роботу та власне життя. Виявилось, що дівчина надто ревнива.

Максим сказав, що не впевнений щодо таких стосунків і відправив її додому.

Так, за результатами церемонії вручення троянд, проект покинули Дана, Анна та Олена.

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати відносини з українкою – важливо.