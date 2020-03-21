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Карантин: Потап презентував новий сольний трек

Відомий український артист Потап (ПТП) представив публіці нове музичне відео на пісню Карантин.

За його словами, трек покликаний допомогти українцям впорається зі стресом і панікою в цей час.

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– Ми, творчі люди, дуже тонко відчуваємо ситуацію – й особисто я говорю про майбутнє, в якому ми будемо згадувати все, що відбувається, як страшний сон, – зазначив Потап.

Раніше Факти ICTV писали, що відомий співак з Білорусі Макс Корж представив кліп на трек Малолетка. Ролик, який знімали в січні в Мінську, триває сім хвилин.

Фото: realpotap

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