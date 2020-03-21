Тиждень на прем’єри багатим не був, проте, парочка якісних синглів все-таки під’їхала. Йдеться про пісню Марка Коржа Малолетка, яка одразу злетіла у тренди YouTube.
Також ще один свій трек представила SHLAKOBLOCHINA, проект співачки MARUV, під назвою Самолетная, однак, на відміну від попереднього синглу, прем’єра пройшла тихіше.
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Тема світової пандемії не пройшла повз й українського шоу-бізнесу. Низка артистів, зокрема Джамала та Юлія Саніна, дали своїх концерти в режимі онлайн, а Потап представив свій сольний трек під назвою Карантин, аби підтримати своїх шанувальників у складні часи.
Топ пісень на YouTube Music
Топ пісень на iTunes
Раніше Факти ICTV писали, що відомий співак з Білорусі Макс Корж представив кліп на трек Малолетка. Ролик, який знімали в січні в Мінську, триває сім хвилин.