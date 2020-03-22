На коронавірус захворіла 22-річна голлівудська і українська актриса Іванна Сахно.

Зірка блокбастера Тихоокеанський рубіж: Повстання і екшн-комедії Шпигун, який мене кинув знаходиться наразі вдома на самоізоляції.

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Іванна Сахно розповіла, що симптоми коронавірусу в неї проявився не відразу: біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча.

– Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи є у вас які-небудь симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадянський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто навколо вас, – написала Сахно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanna Sakhno (@ivannasakhno) 21 Мар 2020 в 9:11 PDT

Раніше Факти ICTV писали, що коронавірус виявили у ще одного депутата.