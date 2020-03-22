PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Голлівудська і українська актриса Іванна Сахно захворіла на коронавірус

На коронавірус захворіла 22-річна голлівудська і українська актриса Іванна Сахно.

Зірка блокбастера Тихоокеанський рубіж: Повстання і екшн-комедії Шпигун, який мене кинув знаходиться наразі вдома на самоізоляції.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Іванна Сахно розповіла, що симптоми коронавірусу в неї проявився не відразу: біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча.

– Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи є у вас які-небудь симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадянський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто навколо вас, – написала Сахно.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

Раніше Факти ICTV писали, що коронавірус виявили у ще одного депутата.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка