79-річний іспанський оперний співак Пласідо Домінго заразився коронавірусом.

За його словами, тест на Covid-19 виявився позитивним.

Спочатку у нього піднялася температура, потім з’явилися лихоманка і кашель.

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– Я вважаю своїм моральним обов’язком оголосити вам, що у мене позитивний результат тесту на коронавірус Covid-19. Моя сім’я і я перебуватимемо в самоізоляції до тих пір, поки це вважається необхідним з медичної точки зору. Зараз ми всі знаходимося в доброму здоров’ї, але у мене були симптоми лихоманки і кашлю, тому я вирішив здати аналізи, і результат виявився позитивним, – написав він.

Співак закликав усіх бути обережними, слідувати основним рекомендаціям, часто мити руки, триматися на відстані від інших людей і робити все можливе, щоб зупинити поширення коронавірусу.

– Разом ми зможемо боротися з цим вірусом і зупинити нинішню світову кризу, тому сподіваюся, дуже скоро ми зможемо повернутися до нашого звичайного повсякденного життя, – додав він.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що актор Том Хенкс і його дружина Рита Вілсон заразилися новим типом коронавірусу. Подружжя зараз перебуває в Австралії.