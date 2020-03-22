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Харві Вайнштейн заразився коронавірусом

Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, який відбуває термін за згвалтування, заразився коронавірусом.

Вайнштейн повідомив співробітникам в’язниці про те, що помітив у себе симптоми коронавірусу. У нього взяли аналізи і результат виявився позитивним.

Зараз продюсера відправили на карантин.

Читайте: Відчув біль у грудях: Вайнштейна госпіталізували після вироку суду

11 березня суд у США засудив Харві Вайнштейна до 23 років в’язниці.

Нагадаємо, з жовтня 2017 року близько 80 жінок звинуватили продюсера в сексуальних домаганнях. Зокрема Гвінет Пелтроу і Ума Турман.

Джерело: Daily Mail

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