Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, який відбуває термін за згвалтування, заразився коронавірусом.
Вайнштейн повідомив співробітникам в’язниці про те, що помітив у себе симптоми коронавірусу. У нього взяли аналізи і результат виявився позитивним.
Зараз продюсера відправили на карантин.
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11 березня суд у США засудив Харві Вайнштейна до 23 років в’язниці.
Нагадаємо, з жовтня 2017 року близько 80 жінок звинуватили продюсера в сексуальних домаганнях. Зокрема Гвінет Пелтроу і Ума Турман.
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