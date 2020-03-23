61-річна Мадонна зняла зворушливе відео у ванні з пелюстками квітів, де розповіла про своє ставлення до коронавірусу.
Співачка підкреслила, що інфекція зрівняла усіх людей у багатьох аспектах.
Відео з’явилось на сторінці Мадонни в Instagram.
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No-Discrimination- Covid-19!! #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative #brianeno
– Вірусу Covid-19 байдуже, наскільки ти багатий, наскільки ти знаменитий, наскільки ти смішний або розумний. Його не хвилює, де ти живеш, скільки тобі років, які історії ти можеш розповісти. Коронавірус – це великий зрівнювач. І те, що перед його загрозою всі люди рівні – жахливо і прекрасно водночас.
Якщо корабель піде на дно, ми потонемо разом з ним.
З першого дня самоізоляції Мадонна закликає усіх своїх шанувальників дотримуватись соціальної дистанції та залишатися вдома.
Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що відомий американський продюсер Харві Вайнштейн заразився коронавірусом. Незадовго до цього Вайнштейна засудили на 23 роки за сексуальні домагання.