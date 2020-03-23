61-річна Мадонна зняла зворушливе відео у ванні з пелюстками квітів, де розповіла про своє ставлення до коронавірусу.

Співачка підкреслила, що інфекція зрівняла усіх людей у багатьох аспектах.

Відео з’явилось на сторінці Мадонни в Instagram.

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– Вірусу Covid-19 байдуже, наскільки ти багатий, наскільки ти знаменитий, наскільки ти смішний або розумний. Його не хвилює, де ти живеш, скільки тобі років, які історії ти можеш розповісти. Коронавірус – це великий зрівнювач. І те, що перед його загрозою всі люди рівні – жахливо і прекрасно водночас.

Якщо корабель піде на дно, ми потонемо разом з ним.