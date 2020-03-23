Ольга Куриленко розповіла про симптоми і як подолала коронавірус

Голлівудська актриса Ольга Куриленко, відома за ролями дівчини Бонда у фільмі Квант милосердя і картині Облівіон, вилікувалася від коронавірусу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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– Думаю, я повністю одужала. Коротко про хід хвороби: в перший тиждень мені було дуже погано, і я майже весь час лежала з високою температурою і багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 вдень! – написала Куриленко.

Наразі актриса весь вільний час проводить у себе вдома разом із сином.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 22 Мар 2020 в 2:13 PDT

Раніше Факти ICTV писали, що на коронавірус захворіла 22-річна голлівудська і українська актриса Іванна Сахно.