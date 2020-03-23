У 74-річного російського гумориста Євгена Петросяна і його 31-річної дружини Тетяни Брухунової народилася дитина.

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що подружжя таємно стало батьками 10 днів тому.

Зазначимо, що для гумориста це друга дитина, у нього вже є донька. А от його дружина стала мамою вперше.

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Відомо, що пологи відбувалися у одному з провідних медичних центрів у Дубаї (ОАЕ) 13 березня. Пара розповіла про народження дитини лише рідним, стать поки приховують.

До слова, Тетяна Брухунова всі останні місяці ділилася фото в Instagram, на яких не приховувала фігуру. Тому ЗМІ припускають, що пара вдалася до послуг сурогатного материнства.

Нагадаємо, Євген Петросян розлучився з Оленою Степаненко у листопаді 2018 року. А вже на початку грудня 2019 гуморист одружився на своїй помічниці Тетяні Брухуновій. Для Євгена Петросяна цей шлюб став п’ятим.

Колишня дружина гумориста Олена Степаненко тоді заявила, що всі питання, які стосуються майна, вирішуватимуть у суді, хоча сам Петросян сподівався на мирне завершення розлучення.

Джерело: СтарХіт

Фото: petrosyanevgeny