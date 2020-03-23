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Прикрила груди бутербродом: оголена Белла Хадід закликає дотримуватися карантину

Американська супермодель Белла Хадід закликала своїх прихильників залишатися вдома під час карантину і дотримуватися самоізоляції.

Разом із закликом в Instagram, опублікувала фото, на якому сидить оголена та прикриває груди канапкою буріто.

Обнаженная Белла Хадид призывает соблюдать карантин

– Я і мій буріто говорять вам залишатися вдома! Не тільки заради себе, а й буквально заради всього світу і всіх людей, яких ви любите. Це божевілля, тому що все, що нам потрібно зробити – це згуртуватися, щоб уповільнити цей вірус, – написала модель.

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Хадід пропонує зайнятись у вільний час медитацією або проводити більше часу із родиною чи домашніми тваринами.

Раніше, із закликом сидіти вдома виступили зірки українського шоу-бізнесу Jerry Heil, Потап і Надія Дорофеєва. Вони записали ролик, в якому закликали всіх дотримуватися правил гігієни, щоб не заразитися коронавірусом Covid-19.

Джерело: Вellahadid

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