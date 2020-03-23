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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Який рак? Брильська спростувала чутки про онкологію

Польська актриса Барбара Брильська спростувала, що хворіє на онкологію.

Вранці російський портал Starhit поширив інформацію, що 78-річна артистка бореться з раком язика.

Акторка спростувала чутки в коментарі російському каналу Звезда.

– Ні. Який рак? Ой боже мій, боже. Які чутки дивні, – заявила вона.

Додала, що сидить вдома у Варшаві на карантині через пандемію коронавірусу.

– З дому я не виходжу. Всі сидять там, тим більше люди старшого покоління. До мене приїжджає син, допомагає в сімейних справах, а я займаюся своєю кішкою, – говорить актриса.

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78-річна Барбара Брильська найбільш відома за головною роллю у радянському фільмі Ельдара Рязанова Іронія долі, або З легким паром!

Британська актриса Джулі Волтерс розповіла, що у неї рак кишківника третьої стадії. Їй зробили операцію з видалення частини кишківника, також вона успішно пройшла курс хіміотерапії.

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