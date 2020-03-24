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Дуже спекотно! Напівоголена Ратаковскі показала сідниці

Відома американська супермодель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками відвертим фото.

На знімку, опублікованому в Instagram, зірка позує в чорній білизні і крихітному топі.

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За декілька годин знімок Емілі Ратаковскі зібрав понад 840 тис. вподобань.

 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

До речі, 28-річна Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками в Instagram відвертим фото.

На знімку зірка постала в яскравому купальнику, який підкреслив її фігуру.

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