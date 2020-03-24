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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Італійська актриса Лючія Бозе померла від коронавірусу

Зірка італійського кінематографу епохи неореалізму 1950-х років Лючія Бозе померла внаслідок пневмонії, яка виникла через коронавірус Covid-19.

Про смерть актриси повідомив її син, Мігель Бозе.

Жінка померла в одній із лікарень іспанського міста Сеговія.

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Лючія Бозе була яскравою зіркою неореалізму в кінематографі. Сучасники вважали її однією з кращих драматичних актрис класичного кіно.

Бозе знялась у таких фільмах, як Немає миру під оливами, Хроніка одного кохання, Дама без камелій та Смерть велосипедиста.

Нагадаємо, Факти ICTV повідомляли, що голівудська актриса українського походження Ольга Куриленко вилікувала коронавірусну інфекцію. Нещодавно у своєму Instagram Куриленко розповіла про симптоми і як їй вдалось подолати Covid-19.

Фото: Youtube (скрін з фільму)

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