Зірка італійського кінематографу епохи неореалізму 1950-х років Лючія Бозе померла внаслідок пневмонії, яка виникла через коронавірус Covid-19.

Про смерть актриси повідомив її син, Мігель Бозе.

Жінка померла в одній із лікарень іспанського міста Сеговія.

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Queridos [email protected] … os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

Лючія Бозе була яскравою зіркою неореалізму в кінематографі. Сучасники вважали її однією з кращих драматичних актрис класичного кіно.

Бозе знялась у таких фільмах, як Немає миру під оливами, Хроніка одного кохання, Дама без камелій та Смерть велосипедиста.

Нагадаємо, Факти ICTV повідомляли, що голівудська актриса українського походження Ольга Куриленко вилікувала коронавірусну інфекцію. Нещодавно у своєму Instagram Куриленко розповіла про симптоми і як їй вдалось подолати Covid-19.

Фото: Youtube (скрін з фільму)